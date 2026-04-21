Papež Frančisek leto po smrti skoraj pozabljen

Verniki se mu bodo danes poklonili v cerkvi, ki jo je imel najraje, tja je hodil ob potovanjih in pomembnih dogodkih, izbral si jo je tudi za svoj grob.

V rimski baziliki Marije Snežne se bodo verniki danes spomnili, da je natanko pred letom dni preminil Jorge Mario Bergoglio, papež Frančišek. Poklonili se mu bodo in molili v cerkvi, ki jo je imel najraje, tja je hodil ob potovanjih in pomembnih dogodkih, izbral si jo je tudi za svoj grob. A svet se tako hitro spreminja, da za obujanje spominov na papeža, ki je prišel iz Argentine, ni časa. Jorge Mario Bergoglio je za vatikanskim obzidjem kot rimski škof služil ducat let. Kar precej drugačen je bil od svojih predhodnikov, zelo priljubljen je bil pri vernikih, med klerom pa je, kot ugotavljajo po letu dni, pustil protislovne občutke. Njegovih prizadevanj za moralno in gmotno očiščenje rimske kurije, za obračun s pedofilijo in za finančno ozdravitev institucije, ki jo je do temeljev načela ...