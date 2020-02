Letošnja podelitev zlatih kipcev najslabše gledana doslej

Bong Džun Ho z oskarjem za režijo. FOTO: Valerie Macon/AFP



Gledanost upada tudi emmyjem in zlatim globusom

Letošnja podelitev oskarjev je bila najslabše gledana doslej. Prenos je namreč spremljalo (le) 23,6 milijona gledalcev, so sporočili z ameriškega ABC. Za primerjavo – lani je več kot tri ure trajajoča prireditev pred televizijske sprejemnike prikovala 29,5 milijona ljudi. Tokratna podelitev zlatih kipcev je bila sicer v marsičem prelomna. Prvič v dvaindevetdesetletni zgodovini se je namreč zgodilo, da je oskarja za najboljši film prejel tujejezični film. Južnokorejski Parazit je pometel s konkurenco in prejel štiri oskarje – ob najbolj zaželenem še oskarja za najizvirnejši scenarij, najboljšega režiserja in najboljši mednarodni celovečerni film. Morda je letošnjo nižjo gledanost mogoče pripisati (tudi) odsotnosti škandalov Podeljevalci so bili v svojih nagovorih sicer bolj ali manj izvirni, veliko so poudarjali, da je Hollywood letos pozabil na ženske umetnice. Lani je organizatorjem uspelo število gledalcev v primerjavi s štiriletnim trendom padanja povišati za 11 odstotkov, a se je letos krivulja znova obrnila v negativno smer, poroča BBC.A kljub padcu števila gledalcev ostaja podelitev oskarjev (letos znova ni imela voditelja) najbolj gledana oddaja. Letos je za enega najbolj odmevnih nastopov poskrbela, ki je odprla podelitev, tekom večera (oziroma jutra) sta nato nastopila šein. Kljub temu odmevnosti lanskega duetainnikomur od omenjenih ni uspelo ponoviti.Zlate kipce so tudi letos podeljevala zveneča imena iz filmske industrije. Na odru so se zvrstiliinin, če naštejemo le nekatere. Največji zmagovalci po številu prejetih nagrad so bili poleg Parazita še vojna drama 1917, ki je prejela tri oskarje, po dva so dobili filmi Izzivalca, Joker in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.Igralske štiri so odnesliin Z upadanjem gledanosti se sicer ne bojujejo le oskarji, pač pa so letos manj gledalcev imeli tudi emmyji, zlati globusi in grammyji. Število gledalcev, ki so v živo spremljali podelitev emmyjev, se je na primer zmanjšalo za kar 32 odstotkov.