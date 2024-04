Levinja Čaja kliče svojega prijatelja Maximusa

V nadaljevanju preberite:

»Potem ko so prejšnji teden evtanazirali azijskega leva Maximusa, smo takoj stopili v stik s koordinatorjem za te živali znotraj Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev (Eaza). Skupaj bomo iskali rešitev, ki bo za 16-letno levinjo Čajo najbolj optimalna,« pravi Irena Furlan, pedagoška vodja in biologinja v ZOO Ljubljana. Je pa težko napovedati, koliko časa bo trajalo, da bo levinja dobila novega partnerja.