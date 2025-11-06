  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Levstikov pohod bo zaradi del na železniških tirih zahteval več potrpežljivosti

    Zaradi del so za soboto, ko se bodo popotniki množično odpravili v Litijo, Slovenske železnice spremenile vozni red na relaciji Ljubljana Zalog–Litija.
    Vsako leto se popotovanja po Levstikovi poti udeleži več ljudi. FOTO: Anja Intihar/Delo
    Galerija
    Vsako leto se popotovanja po Levstikovi poti udeleži več ljudi. FOTO: Anja Intihar/Delo
    Manca Jagodic
    6. 11. 2025 | 13:07
    6. 11. 2025 | 13:44
    4:43
    A+A-

    V soboto se bodo pohodniki podali na 39. Levstikovo pot od Litije do Čateža. Leta 1987 se je 397 popotnikov prvič uradno odpravilo na 22 kilometrov dolgo markirano pot, zadnja leta pa se dogodka udeleži več kot petnajst tisoč, po nekaterih ocenah tudi dvajset tisoč ljudi.

    image_alt
    Ko se kot Fran čutiš vesel, da si med dolenjskimi brajdami

    Večina popotnikov se bo v Litijo in Šmartno pri Litiji odpravilo z javnim prevozom, bodisi z vlakom bodisi z avtobusom, saj je število parkirnih mest za osebne avtomobile omejeno. Čeprav Zavod Levstikova pot pohod vsako leto organizira drugo soboto v novembru, ravno v tem obdobju letos potekajo dela na železniški infrastrukturi na relaciji Ljubljana Zalog–Litija.

    Vozni red je bil za 8. november tako spremenjen, po objavljenem razporedu pa naj bi vlake na relaciji Ljubljana–Litija na odseku med Ljubljano in Zalogom sprva nadomestili avtobusni prevozi.

    »Vozne rede smo spremenili zaradi vzdrževalnih del na progi, ki jih zaradi povečanega števila vlakov ni mogoče opravljati med delavniki. Dela so vezana na mednarodne vlake in nadaljnje povezave, predvsem pa na obsežno gradbeno fazo projekta prenove glavne železniške postaje v Ljubljani, ki prav tako poteka v tem terminu,« so za Delo pojasnili pri Slovenskih železnicah in dodali, da so zapore prog predvidene tudi na nekaterih drugih relacijah, med drugim v smeri Kamnika, Divače in Kranja.

    image_alt
    Rušitvena dela na glavni železniški postaji spet razburjajo

    Slovenske železnice so kljub temu na pobudo Zavoda Levstikova pot za soboto povečale kapacitete na vlakih in nadomestnih avtobusih. Na letošnje popotovanje po Levstikovi poti lahko pohodniki iz smeri Ljubljane potujejo z okrepljenim regionalnim vlakom RG 1606, ki iz Ljubljane odpelje ob 7.28 in prispe v Litijo ob 7.53.

    Zaradi del na železniški progi bodo v zgodnjih jutranjih urah del med Ljubljano in Zalogom vlake nadomestili avtobusi, ki bodo iz Ljubljane odpeljali ob 5.50 in 6.50. Iz Zaloga naprej proti Litiji pelje vlak, so sporočili iz Zavoda Levstikova pot.

    Psi dobrodošli, a ne na avtobusu

    Prevoz za pohodnike bo organiziran tudi s cilja na Čatežu. Zadnji avtobus bo odpeljal ob 17. uri, pohodniki pa si morajo pot organizirati tako, da bodo časovno varni. Če bodo zamudili zadnji avtobus, si bodo morali prevoz nazaj urediti sami.

    Levstikova pot vodi po dveh trasah: severni in južni. FOTO: Anja Intihar/Delo
    Levstikova pot vodi po dveh trasah: severni in južni. FOTO: Anja Intihar/Delo
    Če bo ob 17. uri na prevoz čakalo večje število pohodnikov, bomo odhod ustrezno podaljšali, saj je cilj, da vse pohodnike, ki pravočasno prispejo na prostor odhoda avtobusov, tudi pripeljemo,« so za Delo pojasnili iz Zavoda Levstikova pot. Prevozi bodo ves dan potekali krožno in sproti prilagojeno številu pohodnikov. 

    Psi so kot vsako leto na pohodu dobrodošli, a na avtobuse ne smejo. Za udeležence, ki bodo imeli s sabo pse, bo organiziran poseben prevoz s kombijem, kljub temu pa morajo imeti psi nagobčnike. Kombi bo tako kot avtobusi krožil večkrat in se bo prilagajal številu pohodnikov.

    Letošnji pohod v znamenju Razhodnje

    Letošnje popotovanje, ki ga je v prvem slovenskem literarnem potopisu iz leta 1858 opisal pisatelj Fran Levstik, poudarja izvirni pomen Razhodnje kot srečanja pohodnika in domačina, je za Delo pojasnil Rudi Bregar iz Zavoda Levstikova pot. 

    Namen pohoda je spoštljivo srečanje ljudi s pokrajino in njenimi prebivalci. Razhodnja letos ni en sam dogodek na cilju, temveč več kot dvajset točk ob poti, kjer bodo domačini sprejeli pohodnike z domačimi dobrotami, vinom, toplim čajem ali klepetom.

    Od leta 1958, sto let po izidu potopisa, je pohode za študente slavistike in slovenistike vodil profesor Anton Slodnjak. FOTO: Cene Omerzelj
    Od leta 1958, sto let po izidu potopisa, je pohode za študente slavistike in slovenistike vodil profesor Anton Slodnjak. FOTO: Cene Omerzelj

    Severna trasa bo v Moravčah letos speljana nekoliko drugače, in sicer tako, da se bodo pohodniki izognili hoji ob prometni državni cesti. V sodelovanju z občinama Litija in Šmartno pri Litiji bodo letos zagotovili tudi sanitarno ureditev na več kot dvajsetih točkah ob poti.

    Pohodniki naj pot začnejo zgodaj, hodijo v umirjenem tempu ter se ustavijo pri domačinih in uživajo v pokrajini, so sklenili pri Zavodu Levstikova pot.

