Znane so prve informacije o 17. ediciji ljubljanskega tedna mode, ki se bo odvijal med 7. in 10. oktobrom v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča. Organizatorji z direktorjem LJFW Denom Baruco na čelu so razkrili vizualno podobo in idejno zasnovo ter napovedali tudi ponovno sodelovanje s podjetjem Samsung, tokrat v razširjeni in dolgoročnejši obliki.

Tekom preteklega desetletja je slovenska modna skupnost v okviru tedna mode ustvarjala poznanstva, negovala vezi in izrisovala skupnost, ki je po slabih dveh desetletjih sodelovanja že dobro utečena. Tudi sodelovanje z znamko Samsung postopoma presega ozke meje poslovne pogodbe.

Kot pojasnjuje Melinda Rebrek, izvršna producentka LJFW: »Včasih je največja vrednost premora prav v tem, da si vzameš čas in razmisliš, kako lahko nekaj narediš bolje. V preteklih letih smo se spoznavali in gradili zaupanje, letos pa smo sodelovanje zastavili precej širše. Ne gre več samo za partnerstvo med dvema znamkama, ampak za prostor, kjer se srečajo tehnologija, moda in ustvarjalci.«

Organizatorji z direktorjem LJFW Denom Baruco na čelu so razkrili vizualno podobo, idejno zasnovo in napovedalui tudi ponovno sodelovanje s podjetjem Samsung, tokrat v razširjeni in dolgoročnejši različici. FOTO: Kristjan Kuzmanoski

Organizatorji stremijo k oblikovanju skupnosti, ki sega onstran meja štiridnevnega dogajanja v sfero dolgoročnejših vezi. »Prav v tem vidimo največjo vrednost ponovnega sodelovanja: v več kreativnosti, več povezovanja in dolgoročnejših učinkih,« dodaja Rebrekova.

Širitev sodelovanja s podjetjem Samsung letos obsega tudi nove kreacije oblikovalca Lana Krebsa, ki bo skupaj s tehnološkim podjetjem zasnoval kolekcijo, ki bo vključevala najbolj prepoznavne modele telefonov Samsung: »LJFW je že vrsto let del moje zgodbe. S svojo prisotnostjo mi ni ponudil le prostora za predstavitev, ampak tudi občutek, da moje delo najde odziv, dialog in smer razvoja. Je platforma, ki oblikovalcu ponudi veliko več kot modno revijo, ponudi skupnost, izmenjavo idej in priložnost za rast. Z vsakim projektom so pričakovanja višja. Če sem v preteklosti ustvarjal v okolju vrhunsko tehnološko napredne univerze The Swedish School of Textiles, se danes največji izzivi odvijajo v povsem drugačnem prostoru, v domači delavnici. Tam, kjer ni bližnjic. Kjer moraš z lastnimi rokami, vztrajnostjo in idejami preseči vse, kar si ustvaril prej. Letos na to pot stopam skupaj s Samsungom. Kaj je bil moj največji izziv in kako je nastajala letošnja kolekcija, pa vam razkrijemo oktobra.«

Tekom preteklega desetletja je slovenska modna skupnost v okviru tedna mode ustvarjala poznanstva, negovala vezi in izrisovala skupnost, ki je po slabih dveh desetletjih sodelovanja že dobro utečena. FOTO: Kristjan Kuzmanoski

Prav majhnost slovenske modne scene je morda tisto, kar pripomore k intimnejši in bolj intenzivni povezanosti samih ustvarjalcev, za katere LJFW ni zgolj uradna predstavitvena platforma, temveč prostor medsebojnega sodelovanja, povezovanja z mednarodnim okoljem ter vzpostavljanja sodelovanj z industrijo, trgovino in izobraževalnimi ustanovami.

»LJFW nikoli ni želel biti zgolj kopija velikih modnih tednov. Slovenija je premajhna, da bi lahko razmišljali samo o štirih dneh modnih revij. Naš cilj ni zgolj organizirati dogodka, ampak graditi pogoje, v katerih lahko slovenska moda dolgoročno raste,« poudarja Den Baruca, direktor LJFW. Prav tu se LJFW kaže kot izrazito drugačen od drugih, večjih mednarodnih modnih tednov: »Veliki modni tedni modo predvsem predstavljajo. Mi jo želimo poleg tega povezovati, razvijati in ji odpirati nove priložnosti.«

K celoviti vizualni identiteti bo letos kot glavni pokrovitelj prispevalo podjetje BYD, skupaj s katerim bo v ospredje vstopilo gibanje in energija, ki žene ustvarjalnost, modo in družbo. Moda namreč »nikoli ne miruje,« dodaja Baruca. »Razvija se, povezuje ljudi in odpira nove poglede. To idejo smo želeli prenesti tudi v letošnjo vizualno identiteto, hkrati pa predstaviti nove obraze z različnih kreativnih področij.«

Širitev sodelovanja s podjetjem Smasung letos obsega tudi nove kreacije oblikovalca Lana Krebsa, ki bo skupaj s tehnološkim podjetjem zasnoval kolekcijo, ki bo vključevala najbolj prepoznavne modele telefonov Samsung. FOTO: Kristjan Kuzmanoski

Vizualna podoba bo nastajala pod taktirko Dena Baruce, Pie Šilec, Ele Mejač in Lana Krebsa, fotografijo pa bo prispevala Anja Smaka. Za napovedni, ognjene rdeči plakat je pred objektiv stopila Nina Barbara Gorenjak v kosu iz nagrajene kolekcije oblikovalke Sare Valenci, zmagovalke pretekle edicije LJFW.

»Tudi s tem želimo pokazati, da zgodbe, ki nastanejo na našem odru, živijo naprej in dobivajo nove priložnosti. Letošnja podoba ni delo enega avtorja, ampak preplet fotografije, mode, stiliranja, modelov in produkcije, skupnosti ustvarjalcev, ki skupaj ustvarja nekaj večjega od posameznega modnega dogodka,« ob tem dodaja Baruca.

Znana lokacija, novi prostori

Teden mode bo prve oktobrske dni tudi letos zaznamoval z unikatnimi kosi in toplo energijo. Od 7. do 10. oktobra se bo, kot je slovenskim modnim sladokuscem že v navadi, potekal v prostorih Gospodarskega razstavišča, a v novih prostorih: letos se seli v Marmorno dvorano, ki bo pripomogla k bolj zaokroženi podobi.

Organizatorji stremijo k oblikovanju skupnosti, ki sega onstran meja štiridnevnega dogajanja v sfero dolgoročnejših vezi. FOTO: Kristjan Kuzmanoski

Kot je zaključila Rebrekova: »Želimo, da obiskovalci ne pridejo le pogledat modnih revij, ampak vstopijo v izkušnjo, ki povezuje različna kreativna področja. Če vas zanima prihodnost slovenske mode, potem je LJFW kraj, kjer morate biti. Tukaj ne predstavljamo le novih kolekcij, ampak tudi nove ideje, talente in sodelovanja.«