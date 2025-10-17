  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    O Ljubljanskem tednu mode s slovenskimi oblikovalci

    Ljubljanski teden mode letos poteka od četrtka do nedelje v Stekleni dvorani Gospodarskega razstavišča.
    LJFW, napovednik. Foto Ljfw, Kreativna Zasnova, Slavica Veselinović
    Galerija
    LJFW, napovednik. Foto Ljfw, Kreativna Zasnova, Slavica Veselinović
    Izabella Rajh
    17. 10. 2025 | 13:36
    17. 10. 2025 | 14:08
    11:38
    A+A-

    Poteka že 16. Ljubljanski teden mode (LJFW - Ljubljana Fashion Week), ki letos ponuja platformo kar 46 različnim domačim in tujim oblikovalcem. Z nekaj izmed letošnjih sodelujočih smo spregovorili o viziji in idejni zasnovi njihovih znamk ter pomenu ljubljanskega tedna mode za njihovo ustvarjalno pot.

    Kreacije med telesom in materialom

    V prvem dnevu modnega dogajanja je med drugim nastopila Nika Ravnik, katere oblikovanje temelji na raziskovanju prostora med telesom in materialom – nevidnega, a pomenljivega polja, kjer oblika še ni povsem določena. 

    V novi kolekciji Geometrija občutka raziskuje razmerja med redom in kaosom ter med mehkim in trdim, pri čemer uporablja arhivske materiale in tehnike brez odpadka. Poleg tega je Nika Ravnik tudi letošnja dobitnica prve nagrade natečaja SME EnterPRIZE v kategoriji Pozitiven vpliv na okolje. 

    Modna oblikovalka Nika Ravnik ob prejemu nagrade SME ENterPRIZE. FOTO: Črt Piksi
    Modna oblikovalka Nika Ravnik ob prejemu nagrade SME ENterPRIZE. FOTO: Črt Piksi

    Na vprašanje, kaj zanjo pomeni sodelovanje na Ljubljanskem tednu mode in kako vidi njegovo vlogo v kontekstu razvoja konceptualne, trajnostne mode v Sloveniji in širše, je odgovorila: »Ljubljanski teden mode je ena redkih platform, ki odpira prostor za drugačne zgodbe, za tiste, ki niso nujno komercialne, a so vsebinsko močne. Zame je sodelovanje pomembno, ker lahko skozi kolekcijo nagovorim javnost na način, ki presega zgolj estetiko. Verjamem, da prav takšni dogodki ustvarjajo pogoje za premik – za modno krajino, ki bo bolj trajnostna, poglobljena in raznolika.«

    Preplet digitalnega z analognim

    V prvem dnevu modnega dogajanja je sodelovala tudi Pia Šilec, modna oblikovalka, ki jo pri ustvarjalnem procesu navdušuje predvsem potovanje, ki vodi do končnega izdelka. Svoj ustvarjalni proces trenutno dopolnjuje z digitalnim oblikovanjem v 3D-programih.

    Pri vlogi Ljubljanskega tedna mode za njeno ustvarjanje je oblikovalka poudarila pomen medijskega vpliva in dialoga: »Ljubljanski teden mode ima zame velik pomen, saj nam slovenskim oblikovalcem daje priložnost, da predstavimo svoje delo širši javnosti. Dogodek ima močan medijski vpliv in odpira prostor za dialog med ustvarjalci in kupci – ki se morda sicer sploh ne bi srečali. Takšni modni dogodki so ključni za razvoj modne scene v Sloveniji, še posebej na tako majhnem trgu.«

    K današnjemu modnemu programu bodo prispevali štirje sogovorniki: Maja Štamol, Renata Bedene, Timotej Bistan in Simona Kogovšek

    Brezčasnost in kakovost

    Maja Štamol svojo znamko gradi že vse od leta 2004, pri čemer njene kreacije odlikujejo brezčasnost, kakovostni materiali in unikatni detajli. Na LJFW bo predstavila kolekcijo zimskih plaščev v klasičnih barvah iz vrhunskih materialov, kot so volna, kašmir in alpaka. Posebnost letošnje predstavitve je sodelovanje z mladimi ustvarjalci ter z blagovno znamko Monika Heiligman, kar kolekciji dodaja sodoben, a avtentičen pridih.

    Modna oblikovalka Maja Štamol. FOTO: Jože Suhadolnik
    Modna oblikovalka Maja Štamol. FOTO: Jože Suhadolnik

    Za Majo Štamol je sodelovanje na Ljubljanskem tednu mode velikega pomena, hkrati pa predstavlja velik organizacijski in finančni zalogaj: »Absolutno je LJFW edina prireditev, dogodek, ki še promovira slovensko modo in jo približuje množicam. Sodelujem že veliko let in vsakič znova premišljujem, ali je to racionalna ali emocionalna odločitev. Želim si biti zraven, pa vendar je to za tako malo ekipo finančno zelo zahteven projekt, saj v dveh mesecih priprav ne ustvarjamo drugih kosov oblačil in ne ustvarjamo prihodkov. Rada sem oblikovalka, rada imam svoje delo. Modno pot si je izbrala tudi moja hči, ki jo z možem iskreno podpirava, hkrati pa sva zaskrbljena, saj gre za trd kruh in negotovo prihodnost.« 

    V stiku z naravo

    Svojo kolekcijo bo prispevala tudi oblikovalka Renata Bedene, ki navdih črpa iz narave, predvsem sveta rastlin, kar se kaže v izbiri naravnih materialov (lan, svila, volna) in v organskih linijah krojev. 

    Eden izmed izsekov, ki tvori kolekcijo znamke Renata Bedene. FOTO: Osebni arhiv Renate Bedene
    Eden izmed izsekov, ki tvori kolekcijo znamke Renata Bedene. FOTO: Osebni arhiv Renate Bedene

    Za Renato Bedene je Ljubljana Fashion Week ključen: »Ljubljanski teden mode je ključen – ne le kot razstavni prostor, temveč kot prostor dialoga. Združuje ustvarjalce, občinstvo in stroko, hkrati pa daje priložnost, da slovenska moda zadiha v širšem evropskem kontekstu. Zame je to vedno tudi osebni trenutek – videti, kako kolekcija v celoti zaživi na modni brvi.«

    Novo v spoštovanju starega

    Svoje kose bo predstavil tudi Timotej Bistan, čigar ustvarjalna pot se je začela pod vplivom babice, ki mu je pokazala, da oblačilo nosi zgodbo, spomin in toplino. Nova kolekcija pa izhaja iz sodobnega občutka utesnjenosti in potrebe po svobodi – govori o ženski, ki kljub sistemskim omejitvam išče prostor za lepoto in oddih. 

    Tudi Bistan pri pomenu Ljubljanskega tedna mode za slovensko modno krajino v ospredje postavlja predvsem dialog: »Ljubljanski teden mode je izjemno pomemben, ker omogoča dialog. Ne le med oblikovalci in občinstvom, ampak tudi med generacijami in idejami. Vsaka predstavitev je priložnost, da vidiš, kako tvoj svet zaživi v očeh drugih. Zame je to spoštovanja vreden dogodek, kjer se moda vrača tja, kamor spada, in to je med ljudi.«

    Oblačila z dušo

    Zadnja izmed sogovornic petkovega programa je Simona Kogovšek. Kot pravi, je njena znamka osredotočena na žensko in njen notranji svet, kar dosega prek združevanja ranljivosti in moči ter ustvarjanja oblačila z dušo in funkcionalnostjo. 

    Modna oblikovalka Simona Kogovšek v eni izmed svojih kreacij. FOTO: Osebni arhiv Simone Kogovšek
    Modna oblikovalka Simona Kogovšek v eni izmed svojih kreacij. FOTO: Osebni arhiv Simone Kogovšek

    Svojo prihajajočo kolekcijo je oblikovalka opisala kot glas upanja in opozorilo na težave sveta, kar je upodobila tudi z barvno paleto, ki združuje kontrast militantnih tonov in nežnih potiskov. Kaj ji pomeni sodelovanje na tednu mode? »Ljubljanski teden mode je vedno znova prostor, kjer se moda spremeni v dialog. Zame je to priložnost, da ne le pokažem kolekcijo, ampak da z občinstvom delim občutek, misel, sporočilo. Energija, ki se ustvari ob 'pripovedi' skozi predstavitev kolekcije, je zelo pomemben faktor.«

    Sobotni program se bo začel že v dopoldanskih urah, med drugim pa ga bodo bogatili Jona Bednjanec, Matic Veler in Æmona.

    Spletanje tradicije z inovacijo

    Jona Bednjanec se pri svojem oblikovanju osredotoča na sodobno oblikovanje pletenin, kjer se tradicija prepleta z inovacijo, lokalna proizvodnja pa z jasno zavezanostjo trajnosti. V novi kolekciji raziskuje nove pleteninske tehnike, se igra z vzorci in ustvarja kolekcijo, ki je iskren odsev njenega trenutnega ustvarjalnega navdiha. 

    Ljubljanskemu tednu mode pri slovenski modni sceni pripisuje osrednji pomen: »Osebno se mi zdi, da ima kar osrednji pomen pri razvoju sodobne slovenske mode, ker da priložnost, da pokažejo svoje delo tudi oblikovalci, ki so še na začetku svoje poti. Je trenutno edina platforma, ki nam modnim oblikovalcem omogoča, da enkrat na leto predstavimo svoje delo in imamo poleg tega še dobro medijsko pokritost.«

    Kreacije, ki vzbujajo edinstvene izkušnje

    Matic Veler bo k dogajanju doprinesel dovršene, performativne kose. Študij na priznanem londonskem Royal College of Art ter pripravništvo pri znamki Iris Van Herpen ga je izoblikovalo v posameznika, ki veliko pozornosti nameni filozofiji in prevpraševanju vloge mode ter umetnosti nasploh v sodobni družbi. S svojimi oblačili želi ustvariti edinstvene izkušnje, ki v posamezniku vzbujajo najrazličnejša čustva in občutke.

    Modni oblikovalec Matic Veler z eno izmed svojih kreacij. FOTO: Osebni arhiv Matica Velerja
    Modni oblikovalec Matic Veler z eno izmed svojih kreacij. FOTO: Osebni arhiv Matica Velerja

    Ljubljanski teden mode je zanj ena redkih platform, kjer se modni oblikovalci lahko predstavijo: »Dogodek ima dolgo tradicijo in res moram reči, da gre vsa čast ekipi Melinde Rebrek, Dena Baruca in vsem ostalim, ki že šestnajst let vztrajno gradijo in razvijajo to zgodbo. A tukaj je veliko odvisno od posameznika. Zame osebno predstavitev na modni brvi nikoli ni dovolj. Moje delo se najbolje izrazi, ko ga postavim v drugačen kontekst – v galerijo, v instalacijo, v performativni prostor, kjer lahko človek delo doživi, ne samo vidi. Takrat moda zame resnično postane umetnost in nekaj, kar prebuja čustvo, ne le vizualni vtis. Seveda pa ima tudi modna brv svoj čar. /.../ A vseeno jaz želim še več. Ne zato, ker bi bil Ljubljanski teden mode 'premalo' zame, ampak zato, ker imam potrebo pokazati svojo umetnost tudi na drugačnih platformah, v drugačnih kontekstih. /.../«

    Nov ustvarjalni premik

    Æmona je še eden izmed bleščečih upov slovenske modne krajine, ki s prepletanjem klasičnih tehnik in sodobnih tehnologij združuje tradicijo in inovacijo. To se kaže v premišljenem, postopnem oblikovalskem procesu in konceptualnih kolekcijah z močno simboliko.

    Za modno znamko Æmona stoji Anika Opara. FOTO: Osebni arhiv Anike Opara
    Za modno znamko Æmona stoji Anika Opara. FOTO: Osebni arhiv Anike Opara

    Na letošnjem tednu mode bo znamka predstavila kolekcijo Pantsa Rhei, ki izhaja iz ideje nenehne spremembe – kot reka, ki nikoli ni enaka, so oblačila vizualni arhiv osebnih preobrazb. Kolekcijo tako prežemajo vodni motivi in eksperimentalni ročni pristopi, hkrati pa prvič vključuje kose, namenjene moškemu občinstvu, kar pomeni nov ustvarjalni premik v razvoju znamke.

    Tudi za to znamko je Ljubljanski teden mode neprecenljiva platforma: »Ljubljanski teden mode je pomembna platforma, ki oblikovalcem omogoča predstavitev kolekcij na modni brvi ter ustvarja prostor za dialog med ustvarjalci in občinstvom. Omogoča nam, da svoje delo približamo širši javnosti, gradimo nove povezave znotraj kreativne skupnosti in stopamo v stik s tujim občinstvom in mediji, ki redno spremljajo naše revije. Na modni brvi kolekcija zaživi s pomočjo celotne ekipe, ki stoji za dogodkom, od organizatorjev in producentov do modelov, frizerjev in vizažistov. Vsak izmed njih prispeva pomemben del k prezentaciji kolekcije,« je povedala Anika Opara, ki stoji za znamko.

    Gorenjska narodna noša v novi preobleki

    K zadnjemu dnevu tedna mode bo prispevala še zadnja izmed sogovornic, Petja Zorec. Modna oblikovalka, prepoznavna po prepletanju kontrastov – med tradicijo in tehnologijo, športnostjo in intelektualnostjo, delovnostjo in sproščenostjo. 

    V svoji novi kolekciji se bo, kot nam je zaupala, ponovno poigravala in združevala kontraste obravnavanih tem skejterske kulture 90. let in gorenjske narodne noše.

    O Ljubljanskem tednu mode je povedala: »Zdi se mi, da vsak oblikovalec, ki pretežno deluje na nekem tržišču, mora tam tudi redno predstavljati svoje delo in ga na ta način testirati. S tem soustvarja duha časa v okolju. LJFW meni in mnogim drugim s svojim delovanjem to zelo dobro omogoča.«

