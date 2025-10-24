Ljubljana bo pet dni svetovna plesna prestolnica

Prvič pri nas gostimo svetovno prvenstvo v hiphopu. Več kot 4500 plesalcev iz 36 držav.

Azri Pucko se prvenstvo, ki si ga lahko pridejo z vstopnicami ogledati tudi vsi ljubitelji plesa, priložnost, da »prijatelji, sosedje, sošolci, družine tekmovalcev vidijo, izkusijo, zakaj je toliko Slovencev okuženih s tem plesom« Foto Arhiv Hiša Plesa

Ljubljana se bo jutri (pa do 30. oktobra) spremenila v ogromno plesno dvorano. Prestolnica bo prvič v zgodovini gostila svetovno prvenstvo v hiphopu pod okriljem Plesne zveze Slovenije in Mednarodne plesne organizacije (IDO) z geslom I feel dance, I feel Slovenia. Tekmovanja bodo potekala na dveh prizoriščih, v Hali Tivoli in Kinu Šiška – Centru urbane kulture. Na tekmovanju se bo združilo več kot 4500 tekmovalcev iz 36 držav oziroma štirih celin, ki bodo tekmovali v treh stilih: hiphopu, poppingu in breakingu. V času krompirjevih počitnic bo prestolnico oceni preplavilo 8000 plesalcev in ...