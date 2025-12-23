Ljubljanska destilarna prejela prestižno nagrado za najboljši evropski viski

Jim Murray, svetovno priznani in najbolj vplivni kritik za viski, je izdal novo knjigo The Whisky Bible. Šotni single malt viski, staran pet let, podjetja Broken Bones je v knjigi ocenil s 97 točkami in mu dodelil naziv za najboljšega v Evropi. Označil ga je za najbolj nežen in popolnoma uravnotežen viski na trgu.

Pijače so izdelane v majhnih serijah, od katerih je vsaka unikatna. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zgodba nagrajenega slovenskega podjetja se je začela, ko sta se Bojan Osojnik in Boštjan Marušič leta 2012 odločila, da bosta za hobi ustvarila svoj viski, ki bi se kosal z najboljšimi. Tukaj bi se ta zgodba lahko končala, vendar je razvoj spodbudila Polona Preskar, ki je skupaj s sestro podedovala družinski vinograd z več kot stoletno tradicijo. Zdaj podjetje ponuja različne džine, viskije in druge žgane pijače, kot so vodka, vinsko žganje in rum.

Jim Murray v destilarni Broken Bones. FOTO: Blaž Samec/ Delo

Viski izdelujejo iz najboljšega sladnega ječmena, zmletega z slovensko vodo. Fermentirajo ga s posebej izbranim kvasom. Nato sledi tradicionalni postopek dvojne destilacije. Žganja destilarne so na voljo v vrhunskih barih in izbranih trgovinah na štirih celinah – od Kanade do Japonske ter od Norveške do Nigerije.

Ime Broken Bones je nastalo, ko si je eden od ustanoviteljev med polnjenjem prvih sodov viskija zlomil nos, drugi pa nogo.

Nagrajeni slovenski viski je morda najlažje pitni viski na planetu, pravi Murray. Ocena je izjemna, vse točke je prejel pri kategoriji telo – oziroma kot pravi avtor: »To je res nekaj najboljšega, kar je evropski celinski viski kdaj dosegel. In obstaja vsaj petdeset destilarn na Škotskem, ki bi dali vse, da bi ustvarile nekaj takega, neizpodbitno veličastnega.«