Ljubljanski džin v Tokiu razglašen za najboljšega na svetu

Destilarna Broken Bones je požela izjemen uspeh na Japonskem. Na največjem tekmovanju žganih pijač na Japonskem Tokyo Wine and Spirit Competition 2026 je bil njihov London Dry Gin razglašen za Best of the Best (najboljšega med najboljšimi), torej za najboljši džin izmed vseh džinov na velikem in prestižnem ocenjevanju žganj z vsega sveta.

Žganja destilarne Broken Bones so sicer prejel že več kot 120 različnih nagrad, vendar je Best of the Best na TWSC eden največjih uspehov do slej.

Tudi njihov Old Tom Gin, posladkan z lipovim medom, je na tekmovanju v Tokiu letos prejel zlato medaljo.

Destilarna je začela delovati od 2012, poleg širokega nabora džinov izdelujejo tudi viski, ki ga je ocenjevalec in pisec o viskijih Jim Murray v The Whisky Bible ocenil kot najboljši viski s celinske Evrope.