Nova direktorica o 50-milijonski prenovi živalskega vrta in zaposlitvah

Celovita prenova ljubljanskega živalskega vrta, ki bo trajala do leta 2033, je po podatkih mestne uprave ocenjena na okoli 50 milijonov evrov. V prihodnjih sedmih letih bodo tako zgradili nova bivališča za živali, veterinarsko ambulanto, kuhinjo, izobraževalne prostore in vhodni kompleks. Gradnja bo potekala postopoma, saj bo treba premeščati živali. Prva večja pridobitev bo nova ograda za volkove, ki naj bi bila zgrajena že prihodnje leto. Suzana Gajić, ki je vodenje ZOO Ljubljana prevzela v začetku meseca, prenovo povezuje z izboljšanjem življenjskih razmer za živali, delovnih razmer za zaposlene in varnosti ter boljšimi izkušnjami za obiskovalce. Gradnja nove ograde za volkove že poteka, konec prihodnjega leta pa je predviden začetek gradnje veterinarske ambulante, kuhinje za živali s ...