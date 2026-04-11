Ljubljansko palačo zasedli mladi zmaji

Palača Cukrarna je bila prvotno zgrajena za vodstvo nekdanje tovarne sladkorja, a tako je bilo samo na začetku. Govorilo se je, da naj bi bili v zgodovini tu prostori celo za najstarejšo obrt, po drugi svetovni vojni pa je bil v njej centralni zbirni center za nacionalizirane umetnine in najemniška stanovanja za socialno ogrožene, v 90. letih so jo zaskvotale različne skupine. Naposled se jo je mestna občina odločila nameniti mladim, te pa zdaj v prenovljeno hišo, imenovano Baza, Center mladih Ljubljana vabijo Mladi zmaji.

Pod njeno novo podobo in zasnovo so se podpisali arhitekti biroja Scapelab, v njej pa bo mladim med 15. in 29. letom na voljo marsikaj. Pri Mladih zmajih pa si želijo, da bi bili mladi čim bolj soustvarjalci programov in življenja novih prostorov. Čemu so sledili arhitekti, kaj so ohranili ter kaj po prenovi hiša ponuja mladim in kako pridobiti člansko izkaznico, preberite v nadaljevanju.