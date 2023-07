Ljudje umirajo, podmornica gre dalje

Podjetje Oceangate, ki med drugim organizira podmornične potope 3800 metrov pod gladino morja, očitno zre v prihodnost še naprej. Kljub temu da je njihovo podmornico Titan ob potopu do razbitin Titanika 18. junija uničila implozija, pri čemer je umrlo pet ljudi, Oceangate ponuja nove podobne potope v prihodnjem letu. Je vse skupaj sploh mogoče ali so le pozabili osvežiti spletne strani, se sprašuje javnost.

Še več, na uradni spletni strani podjetja ne samo da ponujajo nova potovanja, potope do razbitin znamenite potniške ladje, kar naj bi pomenilo nepozaben odmik od vsakdanjega življenja, ampak celo za letošnjo ekspedicijo oznanjajo, da je še v teku. Za leto pa 2024 ponujajo dva potopa, prvega med 12. in 20., drugega med 21. in 29. junijem. Če ste v dvomih, vas poskušajo prepričati takole: »To bo razburljiva, enkratna izkušnja,« za katero pa bodo morali zainteresirani, kot doslej, odšteti 250.000 dolarjev.

Oceangate ponuja nove potope do Titanika v prihodnjem letu. FOTO: OceanGate

Vsi, ki si želijo na prirejen način stopati po poti znamenitega raziskovalca oceanov Jacquesa Cousteauja, bodo v prihajajočem letu med ekspedicijo deležni tudi enega potopa pod vodo, zasebne namestitve, celovitega usposabljanja, opreme za odpravo in obrokov na krovu. Edini pogoj je, da morajo biti udeleženci stari najmanj 17 let. Na voljo bodo zmogljivosti Wi-Fi, ki zagotavljajo, da lahko udeleženci ostanejo povezani skozi celotno odpravo. Spletna stran podjetja prikazuje tudi vrsto očarljivih slik in videoposnetkov, ki so jih delili prejšnji pustolovci, ki so se podali na izjemno potovanje s podmornico Oceangate.

Njihova srca

Na nova neponovljiva doživetja se je mogoče prijaviti srhljivo kmalu po tistem, ko so ob tragediji v podjetju Oceangate v javnost spustili sporočilo, da so v junijski katastrofi umrli ljudje, »ki so bili pravi raziskovalci, ki sta jih družila poseben pustolovski duh in globoka strast do raziskovanja in varovanja svetovnih oceanov. Naša srca so s temi petimi dušami in vsemi člani njihovih družin v tem tragičnem času.«

Christine Dawood FOTO: Youtube

Potovanje v popolni temi Christine Dawood, ki je na podmornici Titan izgubila moža Šahzada in sina Sulemana je za New York Times razkrila, kako je z njima preživela zadnje trenutke. S hčerko sta jima na krovu matične ladje podmornice, Polar Prince, še zadnjič pomahali v slovo na njuni poti v pustolovščino. Povedala je, da sta tri mesece prej izvršni direktor družbe Oceangate Stockton Rush in njegova žena Wendy priletela v London in ju prepričala, da bo varno potovati do razbitin Titanika z mini podmornico. Pred potopom so bili na matični ladji sestanki z znanstvenimi pogovori in razpravami o razbitinah Titanika in celotni ekspediciji. Potnikom, ki so se pripravljali na spust, je bilo rečeno, naj nosijo debele nogavice in pokrivalo, saj se lahko v globini ohladi, dan pred potopom pa naj se držijo diete in ne pijejo kave. Potnikom je bilo tudi rečeno, naj svojo najljubšo glasbo naložijo v svoje telefone in jo predvajajo prek zvočnika bluetooth – a je menda Rush prepovedal country glasbo. Opozorili so jih tudi, da bo spust potekal v trdi temi, da bi prihranili baterije, ko se bodo spustili na morsko dno. Kot je še dejala Dawoodova, njene besede povzema Daily Telegraph, je bil njen mož med pripravami na potovanje navdušen kot otrok. Ob stoletnici potopa Titanika si je družina v Singapurju ogledala razstavo, leta 2019 pa so obiskali Grenlandijo in se navdušili nad ledeniki. Oglas za Oceangate je našla prav ona in prvotni načrt je bil, da se v podmornico podata z možem. Njihovo potovanje je bilo zaradi pandemije preloženo, ko pa je bil na voljo nov termin, je bil Suleman dovolj star, da je šel lahko namesto nje. Najstnik je namreč s seboj vzel rubikovo kocko z upanjem, da bo postavil svetovni rekord v sestavljanju globoko v globinah oceana.

V nesrečni podmornici so bili kapitan in štirje potniki, britanski poslovnež Hamish Harding, 58-letni letalec in vesoljski turist, v plovilu sta bila še pakistanski poslovnež Šahzada Dawood in njegov sin Suleman, ki si je želel postaviti globinski svetovni rekord v sestavljanju rubikove kocke. Dawood je bil podpredsednik pakistanskega konglomerata Engro, podjetja s sedežem v Karačiju s portfelji na področju energije, kmetijstva, petrokemike in telekomunikacij. Med potniki sta bila francoski oceanograf Paul-Henry Nargeolet, strokovnjak za Titanik, in Stockton Rush, ustanovitelj Oceangata.

Titanik, 46.000-tonska ladja z 2224 potniki, je aprila 1912 na poti iz Anglije v New York trčila v ledeno goro. Pri potopitvi ladje, ki je veljala za nepotopljivi čudež industrijske dobe, je umrlo več kot 1500 ljudi, razbitino je leta 1985 odkrila ameriško-francoska ekspedicija.