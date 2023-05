Loreen prva izvajalka z dvojno evrovizijsko krono

Prišla, videla, zmagala in spisala zgodovino. Švedska povratnica Loreen je postala prva glasbenica, ki ji je uspelo dvakrat zmagati na Evroviziji – pred tem je v osemdesetih to dvakrat uspelo Ircu Johnnyu Loganu – prav tako je v liverpoolski areni v noči na nedeljo svojo državo po osvojenih sedmih kristalnih mikrofonih izenačila z Irsko. Drugi je bil finski raper Käärijä, prepričljivi zmagovalec telefonskega glasovanja, na tretje mesto se je uvrstila Izraelka Noa Kirel, peterico pa sta zaokrožili Italija in Norveška. Slovenski predstavniki Otok zapuščajo z 21. mestom in z lepo bero dvanajstih točk.

Devetintridesetletnica berberskih korenin je po zmagi z Euphorio leta 2012 v Bakuju postala eno največjih imen sodobne Evrovizije. Odkar je bilo marca znano, da bo drugič zastopala državo, kamor so se njeni starši preselili iz Magreba, stavnice niso puščale dvoma o njenem vnovičnem triumfu. A medtem ko so je evrovizijska karavana spraševala, ali sploh lahko kdo prepreči novo zmagoslavje Švedske, si poduhovljena umetnica ni pretirano belila glave z rezultatom in številkami. »Ne bi bila razočarana [če ni bi ponovila uspeha iz Azerbajdžana]. Nikakor,« je prejšnji mesec poudarila v ekskluzivnem intervjuju za Nedelo. »Moj pritisk je ustvariti pristen performans, in da se to zgodi, mora moj ego iti k vragu.«

V pesmi Tattoo, ki je že pred festivalom naletela na dober sprejem na platformah za pretakanje glasbe, je mogoče prepoznati elemente Euphorie, toda za razliko od Loreenine prve evrovizijske uspešnice je, kot jo je razumeti, njen zadnji hit nekoliko temačnejši. »Glavno sporočilo se skriva v verzu: šla sem skozi ogenj in dež, samo da bi se ti približala,« je poudarila v pogovoru. »S tem želim povedati, da ni dneva brez noči, svetlobe brez teme, sreče brez žalosti in ljubezni brez boja. Danes smo kolektivno nagnjeni k temu, da zbežimo takoj, ko začutimo malo bolečine, kar pa nas prikrajša za izkušnjo globoke, resnične ljubezni.«

Švedsko-finsko rivalstvo

Druga Loreenina zmaga ni bila tako suverena kot prva. V Bakuju je favorizirana Švedinja največji kolač točk dobila tako od gledalcev kot 'stroke', v soboto zvečer pa je bolj kot 'laično' milijonsko občinstvo v razširjeni Evropi, Avstraliji in preostalih delih sveta prepričala nacionalne žirije. Te so ji skupaj namenile 340 točk, kar je bilo po polovici glasovanja skoraj dvakrat več od najbližjih zasledovalk in dovolj udobna prednost pred nekoliko slabšim izplenom televotinga. Na koncu je osvojila 583 točk, kar je zadostovalo za njeno drugo in tretjo švedsko zmago v zadnjih enajstih letih.

Finski raper Käärijä je bil prepričljivi zmagovalec telefonskega glasovanja. FOTO: Phil Noble/Reuters

Po zaslugi Loreen se bo skandinavska evrovizijska velesila v vlogi gostiteljice najbolj gledanega nešportnega festivala preizkusila sedmič. Zadnjič je evrovizijsko taktirko prevzela leta 2016, prihodnja izvedba glasbenega tekmovanja pa bo imela za Švede tudi močno simbolično težo, saj bo potekala petdeset let potem, ko je Evropo, prav tako v Združenem kraljestvu, z Waterloojem obnorela Abba.

In vendar ni manjkalo veliko, da se festival drugič v zgodovini ne bi selil na Finsko. Če bi obstalo samo pri telefonskem glasovanju, bi v Liverpoolu prepričljivo slavil raper Käärijä. Gledalci so njegovemu Cha Cha Cha, v katerem v finščini opisuje, kako se je v klubu z nekaj piña coladami otresel strahu in melanholije, podelili 376 točk.

Za ponovitev uspeha Lordijev so ga prikrajšale predvsem strokovne žirije, ki so ga z zajetnim zaostankom za Švedsko uvrstile na četrto mesto. Razlika med sosedoma in večnima rivalkama je na koncu znašala 57 točk. Za primerjavo: Ukrajina je lani, denimo, dobila 165 točk več od drugouvrščenega Združenega kraljestva, Måneskin pa so leto prej Francijo ugnali za 25 točk.

Dvanajst točk iz Španije, Romunije, Poljske ...

Joker Out, ki so bili eni izmed medijsko najzanimivejših in spretnejših slovenskih predstavnikov v treh desetletjih sodelovanja naše države na Evroviziji, so v finalu z 78 točkami zasedli 21. mesto. »Rezultati ni najboljši, ne moremo si lagati,« je za MMC ocenil pevec Bojan Cvjetićanin. »Je pa rezultat, ki smo ga pustili na terenu (...) zelo dober.« To nenazadnje dokazuje tudi lepa bera »douze points«, ki jih je v četrtek in soboto dobila ljubljanska peterica.

Maksimalno število točk so v polfinalu Sloveniji namenili gledalci v Španiji, Romuniji in na Poljskem, prav tako so dvanajstico v finalu dobili od hrvaških gledalcev in srbske strokovne žirije. Na drugi strani je slovenska komisija dvanajst točk v finalu namenila Italiji, občinstvo pa so najbolj prepričali Hrvatje Let 3, ki so bili s 13. mestom najvišje uvrščeni predstavniki držav nekdanje Jugoslavije.