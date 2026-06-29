Glavni dobitek loto v višini skoraj 600.000 evrov vplačali v Kranju

V sobotnem žrebanju igre loto so izžrebali glavni dobitek v vrednosti 593.949 evrov. Dobitni listek s kombinacijo številk 3, 5, 10, 12, 28 in 33 je dobitnik vplačal na bencinskem servisu Petrol na Cesti Staneta Žagarja v Kranju.

Po plačilu 15-odstotnega davka na dobitek bo prejemnik prejel 504.857,65 evra, ostalo bo šlo občini stalnega prebivališča dobitnika.

Po podatkih Loterije Slovenije Kranj med kraji z več glavnimi dobitki v igri loto ni izjema. Leta 2011 je bila tam vplačana sedmica v vrednosti 1,73 milijona evrov, leto pozneje pa še sedmica v višini 1,58 milijona evrov.

Loterija Slovenije je napovedala, da bo v prihodnjih dneh v Kranj pripeljala potujočo govorilnico, v kateri bodo lahko mimoidoči dobitniku pustili zvočne čestitke.

Od prenove igre loto oktobra 2023, ko je glavni dobitek sedmica zamenjala šestica, so izžrebali 12 glavnih dobitkov. Med zmagovalnimi kombinacijami se je najpogosteje pojavila številka 33, ki je bila del štirih dobitnih kombinacij. Po podatkih Loterije Slovenije so se pari številk 19 in 44, 33 in 34 ter 25 in 38 doslej skupaj pojavili po dvakrat.

Loterija Slovenije ob tem pojasnjuje, da občine od dobitkov, višjih od 300 evrov, prejmejo 15-odstotni davek na dobitek. Po njihovih podatkih so slovenske občine leta 2025 na ta način prejele skupaj 8,29 milijona evrov, največ pa Mestna občina Kranj, ki je po lanskem izplačilu jackpota v višini 37,34 milijona evrov prejela največji delež davka na dobitek.