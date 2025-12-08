Louvre spet v težavah: po spektakularni kraji draguljev zdaj še poplava

Konec novembra je v pariškem muzeju Louvre puščanje vode poškodovalo na stotine del, in to le nekaj tednov po tem, ko so tatovi sredi belega dne iz muzeja ukradli neprecenljive francoske dragulje.

Namestnik upravnika Francis Steinbock je pojasnil, da je poškodovanih od 300 do 400 del, večinoma knjig, in da štetje še poteka. Škoda je nastala v egipčanskem oddelku. Gre za gradivo, ki ga uporabljajo egiptologi, in prihaja iz 19. in zgodnjega 20. stoletja. Dela so izjemno uporabna, a niso edinstvena, poroča Guardian. »Škoda ni prizadela nobenih artefaktov kulturne dediščine,« je dodal Steinbock.

Dela bodo posušili, jih poslali h knjigovezu v restavracijo in jih nato vrnili na police. Sistem, ki je kriv za poplavo, je po navedbah upravnika precej zastarel, zato ga bodo zamenjali septembra 2026.

Do škode je prišlo v egipčanskem oddelku. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Težavam ni videti konca

Novembra so zaradi strukturnih pomanjkljivosti delno zaprli eno od galerij, v katerih so bili razstavljeni grški artefakti. Konec oktobra pa so štirje vlomilci ukradli dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov (102 milijona dolarjev), kar je razkrilo očitne varnostne težave muzeja, poroča BBC. Nekaterih ukradenih predmetov še vedno niso našli, muzej pa je nekatere svoje najdragocenejše dragulje zato takrat preselil v francosko banko.

V Louvru so se po tem dogodku odločili, da bodo zvišali cene vstopnic za obiskovalce zunaj EU in tako povečali prihodke za prenovo. Leta 2024 je muzej sprejel 8,7 milijona obiskovalcev, skoraj 70 odstotkov je bilo tujcev.