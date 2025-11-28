Louvre zbira denar: skoraj pol dražje vstopnice za obiskovalce zunaj EU

V pariškem muzeju Louvre, katerega pomanjkljivosti v varnosti in vzdrževanju je razgalil prav drzen rop pred dobrim mesecem dni, poskušajo na vse načine zbrati denar, da bi te pomanjkljivosti odpravili.

Včeraj so tako napovedali, da bodo januarja za kar 45 odstotkov podražili vstopnice za obiskovalce iz držav zunaj Evropske unije, kar pomeni, da bodo morali ljubitelji umetnosti in turisti iz Združenega kraljestva, ZDA in Kitajske (med drugimi, seveda) plačati deset evrov več; vstopnica bo namreč stala 32 evrov. V najbolj obiskanem muzeju na svetu pričakujejo, da bodo s tem letne prihodke povečali za 20 milijonov evrov, s čimer bodo financirali »strukturne nadgradnje«.

Uradna preiskava ropa 19. oktobra, ko je štiričlanska tolpa sredi belega dne v sedmih minutah in vsem na očeh ukradla nakit v vrednosti približno 88 milijonov evrov, je namreč pokazala, da so bili varnostni sistemi neustrezni in da je muzej porabil bistveno več za nakup novih umetnin kot za vzdrževanje in restavriranje.

Največ sredstev po podražitvi naj bi prispevali Američani, največja skupina obiskovalcev iz tujine (lani jih je kar 1,13 milijona kupilo vstopnice za priljubljeni pariški muzej), pa tudi Kitajci na tretjem mestu in Britanci takoj za njimi (četrto mesto si po številu delijo z Italijani). Louvre je sicer lani sprejel 8,7 milijona ljudi, kar 69 odstotkov jih je bilo iz tujine.

Po besedah ​​francoske ministrice za kulturo Rachide Dati bo leta 2026 uvedena diferencirana cenovna struktura za »vse nacionalne kulturne izvajalce«. FOTO: Gaizka Iroz/AFP

Napoved podražitev je že sprožila očitke o diskriminaciji, na katero je med drugim opozorila največja nacionalna sindikalna zveza v Franciji. A Louvru naj bi sledile tudi druge večje turistične znamenitosti. Po besedah ​​francoske ministrice za kulturo Rachide Dati bo leta 2026 uvedena diferencirana cenovna struktura za »vse nacionalne kulturne izvajalce«, s čimer naj bi prav tako zagotovili sredstva za obnovo.

Višje cene in izboljšave v muzeju Louvre je sicer na začetku leta že napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, med drugim je naznanil tudi, da bodo znamenito Mono Lizo preselili v nov prostor. Večina od 30.000 obiskovalcev, kolikor se jih na dan zgrne v Louvre, si namreč želi ogledati (in fotografirati) predvsem mojstrovino Leonarda da Vincija.

Medtem francoske oblasti sicer naprej preiskujejo spektakularni rop; prav ta teden so aretirali še štiri ljudi, ki naj bi bili povezani s krajo draguljev, še vedno pa ne vedo, kdo je naročil krajo draguljev, prav tako za zdaj ni znano, kje so ukradene dragotine.

Z ropom se ukvarjajo tudi v Hollywoodu, kjer so že napovedali dokumentarni film. Režiral ga bo v Franciji rojeni režiser Laurent Bouzereau, ki je k sodelovanju pritegnil ameriškega producenta R. J. Cutlerja. Pripravo filma, ki naj bi temeljil na pričevanjih očividcev, muzejskega osebja in preiskovalcev, je potrdila režiserjeva produkcijska hiša Nedland Film.