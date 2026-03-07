Luka Basi v finalu San Marina, a koga je izbrala žirija?

San Marino bo na letošnjem tekmovanju za popevko Evrovizije, ki bo maja na Dunaju, zastopala pevka Senhit s skladbo Superstar, je v petkovem finalu izbora predstavnice te države odločila petčlanska žirija. Med 21 finalisti izbora v San Marinu je bil sicer tudi slovenski pevec Luka Basi s skladbo Chicolo.

Senhit je San Marino zastopala že leta 2011 na Euroviziji v Düsseldorfu s pesmijo Stand By. Deset let kasneje se je vrnila na tekmovanje v Rotterdamu in se s skladbo Adrenalina skupaj z ameriškim raperjem Flo Rido uvrstila v finale.

Evrovizijski izbor v San Marinu so za letošnjo izdajo preoblikovali v nov format in ga poimenovali Dreaming San Marino Song Contest. Nanj se je poročanju medijev prijavilo

800 nastopajočih iz 40 držav, od Afganistana do Kazahstana od Tajske.

Na sanmarinskem izboru za pesem Evrovizije, ki velja za najbolj mednarodno usmerjen nacionalni izbor, so sodelovali tudi slovenski glasbeniki. Po poročanju portala Evrovizija so se prijavili duo Maraaya, Aleksej Ivačič Kolar - PolarAce in Luka Basi. Slednji se je s skladbo Chicolo v angleščini uvrstil tudi v finale izbora.

Tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju, na katerem bo sodelovalo 35 držav, bo 12., 14. in 16. maja.