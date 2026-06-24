Luka Božič in Taja Špacapan odprla butični penzion ob Soči

Na Mostu na Soči je vrata odprl novi butični penzion Tu'Lie, za katerim stojita olimpijec in vrhunski kanuist Luka Božič ter njegova partnerka Taja Špacapan. Projekt, ki je nastajal skoraj tri leta, združuje trajnostno gradnjo, sodobno arhitekturo in močno povezanost z lokalnim okoljem. V 13 nastanitvenih enotah s pogledom na Sočo želita gostom ponuditi več kot zgolj prenočišče – pristno doživetje doline, njene kulinarike in ljudi. Pot do odprtja je bila zahtevna, saj sta projekt usklajevala z družinskim življenjem, športno kariero in številnimi izzivi gradnje, a ju je skozi ves čas vodila želja po vrnitvi domov in ustvarjanju prostora, ki bo živel tudi v prihodnjih generacijah.

V celotnem članku na Deloindom.si preberite, kako se je rodila ideja o penzionu, katere trajnostne rešitve so vključili v objekt, kako sta pri snovanju sodelovala z lokalnimi obrtniki in ustvarjalci ter kakšno izkušnjo želita ponuditi obiskovalcem doline Soče.