Luka Bregar: Radio je medij, zaradi katerega nihče ni sam

Radijski voditelj in novinar Luka Bregar je ob izidu svojega prvega ljubezenskega romana Srčna frekvenca spregovoril o pisanju, radiu, odnosih in spremembah, ki jih v poklice prinaša umetna inteligenca.

Glavna junakinja njegovega romana je radijska voditeljica Neja. Bregar priznava, da se je pri oblikovanju njenega notranjega sveta veliko pogovarjal z ženskami. »Zaradi pogovorov z ženskami je bilo pisanje lažje,« pravi in dodaja, da bi se brez njihovega pogleda težje vživel v ženski lik. Z Nejo ga povezuje predvsem ljubezen do radia. Še vedno ima, kot pravi, romantično predstavo, da je radio »medij, zaradi katerega nihče ni sam«. Obenem poudarja, da je delo na radiu ekipno in da brez tehnikov, lektorjev, urednikov, voditeljev ter drugih sodelavcev ne gre.

Prav ob tem se dotakne tudi umetne inteligence. Opozarja, da nekatera orodja že nadomeščajo poklice, kot je lektoriranje, vendar se sprašuje, kako dobro jih zares lahko nadomestijo. Pri osebnih zgodbah je po njegovem potreben dialog, ki ga umetna inteligenca ne more preprosto prevzeti. V intervjuju za Onaplus je razkril še, koliko lastnih izkušenj je skril v roman in zakaj želi bralce spodbuditi k vprašanju, ali smo se v življenju zares premaknili naprej. Celoten intervju z Lukom Bregarjem preberite na Onaplus.si.