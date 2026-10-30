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    Luka Dončić, 900.000 stanovanj, na mizi pa kalašnikovke

    Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
    Luka Dončić mora za dosego istega cilja igrati še bolje kot drugi. FOTO: Rob Gray/Reuters
    Galerija
    Luka Dončić mora za dosego istega cilja igrati še bolje kot drugi. FOTO: Rob Gray/Reuters
    Jernej Suhadolnik
    30. 10. 2026 | 18:15
    30. 10. 2026 | 18:32
    9:30
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    Spoštovane bralke in bralci, mislite, da pripadate srednjemu razredu? Hiša, dva avtomobila, dva otroka, dopust, mirna pokojnina in nekaj finančne varnosti – slovenska različica »normalnega« srednjerazrednega življenja skozi desetletja stane 2,2 milijona evrov. Toda tak življenjski standard si lahko brez kompromisov privošči le malo zaposlenih. Je srednji razred pri nas srednji – ali je postal privilegij? Izračun na tej povezavi. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu. V nadaljevanju pisma ne zamudite najboljših zgodb tega tedna.

    koliko stane življenje
    koliko stane življenje

    900.000 stanovanj za dva milijona ljudi. Petina je praznih! V Ljubljani je mediana rabljenega stanovanja že 5600 evrov za kvadratni meter. Krivcev je več: majhna ponudba, gradbeni stroški, prodajalci, posredniki, politika. Toda v oči bode le eno vprašanje: kako je mogoče, da ob tolikšnem stanovanjskem fondu trg deluje, kot da stanovanj kronično primanjkuje? Odgovor na tej povezavi.

    Kdo je Mladen Milanović – Kaja?

    Še sreča, da je Primož Trubar odprl vrata slovenščini za vse – ne glede na razred. Reformacija ni le zgodba o prvi slovenski knjigi, ampak o pogumu, da jezik uporabiš za zahtevne ideje in ga ohraniš živega. Danes je slovenščina tehnološko med razvitejšimi jeziki, toda, kaj bi Trubar rekel državi, ki v času umetne inteligence pri jeziku zmanjšuje sredstva? Odgovor na tej povezavi.

    Primož Trubar FOTO: dokumentacija Dela
    Primož Trubar FOTO: dokumentacija Dela

    Slovenija je imela nekoč tudi živilske velikane. Mercator, Kolinska, Fructal, Žito, Perutnina Ptuj … naši nekdanji paradni konji so danes del tujih skupin. Poiskali smo razloge za to anomalijo. Smo še sposobni zgraditi svojega regionalnega prvaka – ali bomo ostali le trg za druge? Izveste na tej povezavi.

    Ima Slovenija vsaj energetske velikane in kaj lahko pričakujejo Slovenci v kontekstu cene elektrike in suverenosti pri energentih v prihodnje? To bomo izvedeli na poslovni konferenci Energetika 2026, na katero se lahko prijavite preko te povezave. Morda se v torek vidimo na Bledu!

    Na kakšen način bo uspelo Luki Dončiću?

    Od KPL in Stožic do cerkve v Kranju. Kdo je skrivnostni »Stevanovićev donator«? Mladen Milanović - Kaja je v Sloveniji pustil več sledi kot le obljubo pomoči pri pravoslavni cerkvi. Obvladuje KPL, kupil je trgovski del Stožic, potegoval se je za Tobačno, kot donator se je pojavil že v Kopru. Je kranjska zgodba le dobrodelnost – ali kamenček v večjem poslovnem mozaiku? Več na tej povezavi.

    Koprski župan Aleš Bržan, Boris Popovič in Mladen Milanović Kaja ob posvetitvi zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kopru FOTO: Nataša Čepar
    Koprski župan Aleš Bržan, Boris Popovič in Mladen Milanović Kaja ob posvetitvi zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kopru FOTO: Nataša Čepar

    Najbrž niste presenečeni: Aleksandra Vučića ni več, blokada je ostala. Bruselj od nove oblasti v Srbiji pričakuje manj politike in več pravil: svobodne medije, poštene volitve, vladavino prava in boj proti korupciji. Toda morebitna evropska pot Srbije ima več pasti: ko domače ovire popustijo, začnejo pogoje pogosto postavljati – sosedje! Več na tej povezavi.

    Aleksandar Vučić FOTO: Zorana Jevtić/Reuters
    Aleksandar Vučić FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

    Vučićev režim je padel kot nadstrešek v Novem Sadu. Kitajski posel je postal politični detonator. Tragedija na železniški postaji je sprožila študentski upor, odprla vprašanja o nepreglednih pogodbah in zamajala oblast, ki je veljala za nedotakljivo. Peking se sprašuje, kaj bo z njegovim vplivom v Srbiji – je Novi Sad simbol nezaupanja do kitajskih projektov? Več na tej povezavi.

    Mrtvi milijarder, živa politična moč. Zgodba iz ZDA: Sheldon Adelson je z igralnicami zgradil imperij, nato pa stotine milijonov usmeril v republikansko politiko in podporo Izraelu. Po njegovi smrti je štafeto prevzela vdova Miriam, danes solastnica Dallas Mavericks. Koliko lahko ena družina z denarjem vpliva na Washington, Jeruzalem – in šport? Več na tej povezavi.

    Pogled na favelo v Vidigalu FOTO: Pilar Olivares/Reuters
    Pogled na favelo v Vidigalu FOTO: Pilar Olivares/Reuters

    Kalašnikovke na mizi, turisti z mobilniki. V Vidigalu in Rocinhi se vsakdanje življenje prepleta z revščino, improvizirano infrastrukturo, turizmom in organiziranim kriminalom. Domačini obiskovalcev ne zavračajo, toda meja med spoznavanjem skupnosti in ogledovanjem tuje stiske je tanka. Kdaj favela pripoveduje svojo zgodbo – in kdaj postane kulisa za instagram? Več na tej povezavi.

    Luka Dončić zabija kot MVP. Težava je, da so se njegove veličine očitno že navadili. V treh tekmah je zbral 103 točke, 22 skokov in 24 asistenc, Lakers pa tri zmage. Toda med glavnimi kandidati za MVP ga ni. Spregovorila sta njegova soigralca. Kaj mora Dončić sploh še narediti, da bo njegov standard spet videti izjemen? Odgovor najdete na tej povezavi.

    Luka Dončić mora za dosego istega cilja igrati še bolje kot drugi. FOTO: Rob Gray/Reuters
    Luka Dončić mora za dosego istega cilja igrati še bolje kot drugi. FOTO: Rob Gray/Reuters

    Iz druge lige v ligo prvakov! Danijel Šturm je še pred petimi leti igral daleč od evropskega blišča, danes zabija gole v Uefini ligi prvakov in nosi slovenski reprezentančni dres. Simon Rožman trdi, da je njegov potencial videl, ko ga drugi niso. Kaj je pri Tolmincu prepoznal tako zgodaj – in zakaj se je Šturm zares razcvetel šele pozneje? Celotna zgodba na tej povezavi.

    V Sobotni in Nedelu o evru in slovenskem samorogu

    Tolar je opravil svoje, evro čaka težji izpit. Slovenija praznuje 35 let prvega lastnega denarja in skoraj 20 let evra. Tolar je državo popeljal iz hiperinflacije, evro ji je prinesel stabilnost, a tudi krize, inflacijo in boleče bančne lekcije. Prihajajo novi testi: dražja energija, dolgovi, politična negotovost in digitalni evro. Bo skupna valuta kos tudi slabim časom? Več na tej povezavi.

    Ilija Srdanović FOTO: Andrej Isaković/AFP
    Ilija Srdanović FOTO: Andrej Isaković/AFP

    Kardiolog, ki noče biti voditelj. Zdaj vodi listo, ki je končala Vučićevo ero. Ilija Srdanović je bil do študentskih protestov neznan zdravnik in profesor. Nato je postal »prvi med enakimi« na listi brez klasičnega voditelja, ki je osvojila 53 odstotkov glasov. Kdo je človek, ki govori o boju proti mafiji, zavrača politični cirkus – in še vedno želi zdraviti bolnike? Več na tej povezavi.

    Znameniti govoreči maček Talking Tom. FOTO: Leon Vidic
    Znameniti govoreči maček Talking Tom. FOTO: Leon Vidic

    Bogato vsebino prinaša tudi Nedelo. Outfit7 ne išče pridnih zaposlenih, išče »male pošasti«. Prvi slovenski samorog ima 27 milijard prenosov, toda Jernej Česen pravi, da prihodnost podjetja ni v nazivih in pohlevnosti. Iščejo ljudi, ki imajo iskrico, svoje mnenje in šefa brez težav spravijo iz območja udobja. Celotna zgodba že danes na tej povezavi.

    Video: se vam splača odpreti INR?

    Ohranili smo visok ritem proizvodnje dobrih video vsebin. Slovenci imajo INR, Hrvati pripravljajo HIR. Ljubljanska in zagrebška borza rasteta, državi želita prebivalce spodbuditi, da prihranke preselijo na kapitalski trg. Slovenija je uvedla individualni naložbeni račun, Hrvaška pripravlja svoj model. Kako se razlikujeta modela pri davkih in pravilih – in kdo vlagatelju pušča več? Več na tej povezavi.

    Sašo Božič in Darja Barborič Vesel v gosteh v Delovem podkastu. FOTO: Marko Feist
    Sašo Božič in Darja Barborič Vesel v gosteh v Delovem podkastu. FOTO: Marko Feist

    Odločb je vse več. Otrokom pomagamo – ali samo popravljamo sistem, ki jim ne zna slediti? Več kot desetina osnovnošolcev ima odločbo o usmeritvi, učitelji in ravnatelji pa opozarjajo, da je prilagoditev, pravilnikov in pritiskov vse več. Kje se konča pomoč otroku in začne privilegij – ter ali bi morala šola manj loviti ocene in bolj preverjati dejansko znanje? Zanimivi odgovori na tej povezavi.

    Vprašanja tedna

    Zagreb ali Ljubljana, kje je bolje in ceneje živeti? Preveril je naš analitik Karel Lipnik, izveste na tej povezavi.
    Po kakšni ceni so prodali najdražjo garažo v Ljubljani? Za vas smo pregledali tudi trg garaž, več tukaj.
    In kaj se dogaja v telesu umirajočega v zadnjih trenutkih pred smrtjo? Preverili smo tudi to, več na tej povezavi.

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