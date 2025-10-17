Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo drugič očka

Košarkaški zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes pričakujeta drugega otroka, piše revija Suzy. Njuna hči Gabriela, ki bo novembra dopolnila dve leti, bo tako kmalu postala starejša sestrica. Zvezdniški par je sicer novico o drugi nosečnosti skrbno skrival.

Čeprav starša z oboževalci občasno delita družinske trenutke na družbenih omrežjih, hkrati skrbita za hčerino zasebnost in na fotografijah vedno zakrijeta njen obraz. Novice o drugi nosečnosti par ni delil na družbenih omrežjih, temveč so Anamario Goltes v objektive ujeli fotografi.