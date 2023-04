Luka Dončić se je vrnil v Slovenijo

Košarkar Luka Dončić je pred dnevi odigral zadnjo tekmo v letošnji sezoni lige NBA, danes pa je prispel nazaj v Slovenijo. Okrog 13. ure je letalo iz Dallasa pristalo na ljubljanskem letališču. Do začetka svetovnega prvenstva, ki bo od 25. avgusta do 10. septembra letos potekalo v Indoneziji, na Filipinih in Japonskem, je Dončić tako »prost«.

Ob prihodu ga je na Brniku pričakalo nekaj navijačev, nekaterim se je podpisal na majice in torbe, pri tem pa prosil za malo miru. »Leteli smo deset ur,« je dejal košarkar. Na poti so ga spremljali njegova izbranka Anamaria Goltes in njuni trije kužki.

Luko Dončića so pričakali oboževalke in oboževalci. FOTO: Črt Piksi/Delo

Na devetnajsti izvedbi svetovnega prvenstva bo med dvaintrideseterico reprezentanc igralo devet ekip, ki niso nastopile na zadnjem prvenstvu leta 2019 na Kitajskem. Naslov svetovnega prvaka bodo branili Španci. Žreb skupin košarkarskega spektakla bo 29. aprila v Manili. Slovenci bodo v prvem delu igrali v Okinawa areni, ki so jo odprli leta 2020 in sprejme deset tisoč gledalcev.

Dallas Mavericks so izgubili zadnjo tekmo rednega dela proti San Antoniu in tako končali sezono, ki bo šla hitro v pozabo. Ekipa, ki je lani igrala v finalu zahodne konference oziroma polfinalu lige, je letos ostala brez končnice. Luka Dončić je peto sezono v ligi NBA končal s povprečjem 32,4 točke, 8,6 skoka in osem podaj. Njegova ekipa je z izkupičkom 38-44 zasedla 11. mesto na zahodu, je poročala STA.