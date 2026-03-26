Luka v boj za hčerki z »razdiralko zakonov«

Luka Dončić je po razhodu s svojo zaročenko Anamario Goltes moral poiskati pravno pomoč, saj se bosta o skrbništvu nad hčerkama in višini preživnine dogovarjala na sodišču. Košarkaš Lakersov je najel Lauro Wasser, eno najbolj priznanih odvetnic za ločitve v Los Angelesu, navaja New York Post.

Zaradi svojega ugleda in učinkovitosti je odvetnica zaslužila vzdevek »Disso Queen« ali »razdiralka zakonov«.

Med njenimi najbolj znanimi strankami so Kim Kardashian, Britney Spears, Angelina Jolie in Jennifer Garner, katerim je priborila izjemno ugodne pogoje ločitve, vključno s skrbništvom nad otroki in višino preživnine. Nedavno je zastopala tudi Post Malona, s katerim je dosegla zmago v postopku skrbništva nad otrokom z bivšo zaročenko.

Se Anamaria bori na napačnem sodišču?

Wasserjeva se je Dončićevi ekipi pridružila nekaj dni po tem, ko je Anamaria v začetku meseca vložila zahtevo za preživnino v Los Angelesu. Prva stvar, ki so jo želeli doseči, je bila zavrnitev zahteve, saj nihče od vpletenih ni prebivalec Kalifornije. Ob tem so opozorili, da je košarkar že februarja v Sloveniji vložil tožbo proti nekdanji zaročenki in dodali, da naj bi se nekdanji par o družinskih zadevah dogovoril na domačem sodišču.

Anamaria je Luki preprečila stik z njunima hčerkama, zaradi česar je moral februarja vložiti tožbo v Sloveniji. Luka naj bi dosledno plačeval preživnino za hčerki ter dodatno finančno podporo nekdanji zaročenki. Sodišče v Los Angelesu bo o tej zadevi odločalo maja.

Čeprav je Luka nedavno potrdil konec razmerja z Anamario, o tem ni želel podrobneje govoriti. V dokumentih, ki jih je na sodišču vložila njegova odvetnica, pa je povedal, da z veseljem krije vse stroške, povezane z njegovima hčerkama v Sloveniji.

»Ponudil sem, da jima plačam prevoz in skrbim zanju med sezono. V veselje bi mi bilo, da bi bili tukaj z mano, stroški niso pomembni. Anamaria je to možnost zavrnila,« Lukove besede navaja tožba.

Goltesovo v Los Angelesu zastopa odvetnik Evan Itzkowitz.