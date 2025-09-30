  • Delo mediji d.o.o.
    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Lumbago pogosto prizadene delovno aktivno populacijo med 30. in 50. letom starosti. FOTO: Medicofit
    Galerija
    Lumbago pogosto prizadene delovno aktivno populacijo med 30. in 50. letom starosti. FOTO: Medicofit
    Promo Delo
    30. 9. 2025 | 08:58
    30. 9. 2025 | 08:58
    17:28
    A+A-

    Se vam je že zgodilo, da ste ob dvigu otroka, nakupovalne vrečke ali zgolj pri nenadnem zasuku trupa začutili ostro zbadanje v križu, ki vas je skoraj prikovalo na mesto? Lumbago, kot strokovno poimenujemo to nenadno bolečinsko epizodo, ni le bežen zaplet, ki bi ga lahko odpravili z nekaj dnevi počitka. Pogosto je to prvi resnejši znak, da je mišično-skeletni sistem preobremenjen, da stabilizacijske mišice trupa ne opravljajo več svoje funkcije optimalno in da je prišlo do neravnovesja v gibanju hrbtenice.

    Lumbago je eden najpogostejših razlogov za bolniško odsotnost med delovno aktivno populacijo, njegova pogostost pa se s starostjo povečuje. Brez ustrezne obravnave lahko preide v ponavljajoče se epizode ali celo kronično bolečinsko stanje, ki zahteva dolgotrajno rehabilitacijo. Pravočasna fizioterapevtska intervencija je zato ključna, ne le za lajšanje akutne bolečine, temveč tudi za obnovo stabilnosti trupa, odpravo napačnih gibalnih vzorcev in dolgoročno preprečevanje ponovitev.

    Imate bolečine v križu? Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje v kliniki Medicofit.

    Kaj sploh je lumbago in zakaj pride do njega

    Lumbago je medicinski izraz za nenadno, ostro bolečino v spodnjem delu hrbta, ki se običajno pojavi brez predhodnega opozorila. Gre za simptom, ki označuje funkcionalno motnjo v ledvenem delu hrbtenice, najpogosteje kot posledico preobremenitve mišic, vezi ali medvretenčnih struktur. V pogovornem jeziku se pogosto uporablja izraz »heksenšus«, kar poudarja nenadnost in intenzivnost bolečine, ki lahko popolnoma onemogoči gibanje.

    Akutna bolečina v križu je lahko posledica nenadnega zasuka ali dviga bremena. FOTO: Medicofit
    Akutna bolečina v križu je lahko posledica nenadnega zasuka ali dviga bremena. FOTO: Medicofit

    Pomembno je razumeti, da lumbago sam po sebi ni diagnoza, temveč znak, da se v telesu nekaj dogaja; najpogosteje gre za kombinacijo mehanskih sprememb in mišičnega neravnovesja, ki se razvijajo dlje časa, dokler ne prerastejo v akutno epizodo bolečine. Značilno je, da se bolečina pojavi po določenem gibu, na primer prepogibanju, zasuku, nenadnem dvigu bremena – ko telo ni pripravljeno na obremenitev, hrbtenični segmenti pa ne zmorejo več kompenzirati nepravilnosti v drži, gibanju ali mišični aktivnosti.

    Najpogostejši razlogi za nastanek lumbaga vključujejo degenerativne spremembe v malih sklepih hrbtenice (fasetni sklepi), draženje živčnih struktur, mikropoškodbe v mišičnih vlaknih, izgubo funkcije globokih mišic trupa in neustrezno aktivacijo stabilizacijskega sistema hrbtenice. Pogosto se težava razvija prikrito, sedeč življenjski slog, pomanjkanje gibanja, napačni gibi v vsakdanjem življenju in stres ustvarjajo kronično napetost v mišicah, ki se lahko v določenem trenutku sproži kot bolečinsko stanje.

    Vzroki in dejavniki tveganja za pojav lumbaga

    Vzroki so lahko mehanske narave, povezani s spremembami v tkivih, ali posledica nepravilnih gibalnih vzorcev, ki vodijo v disfunkcionalno delovanje hrbteničnega segmenta.

    Mehanska preobremenitev in nepravilni gibi

    Eden najpogostejših vzrokov za nastanek lumbaga je ponavljajoča se ali nenadna mehanska obremenitev ledvene hrbtenice. Do tega pride predvsem pri dvigovanju težkih bremen brez ustrezne aktivacije trebušnih in hrbtnih mišic ali ob sunkovitih, nenadzorovanih gibih trupa. Ko mišice trupa ne zagotavljajo dovolj opore, pride do mikropremikov vretenc, povečanja pritiska na medvretenčne ploščice ter preobremenitve vezi in malih sklepov hrbtenice.

    Oslabelost stabilizacijskih mišic trupa

    Globoke mišice trupa, kot so transversus abdominis, multifidusi in mišice medeničnega dna, igrajo ključno vlogo pri stabilizaciji hrbtenice med gibanjem in v mirovanju. Ko te mišice oslabijo, na primer zaradi pomanjkanja telesne aktivnosti, nosečnosti ali dolgotrajnega sedenja, se obremenitve prenesejo na pasivne strukture hrbtenice, kar poveča tveganje za poškodbe in bolečino.

    Degenerativne spremembe v ledveni hrbtenici

    Pri številnih posameznikih se lumbago pojavi kot posledica degenerativnih sprememb, ki nastajajo s staranjem ali čezmerno obremenitvijo hrbtenice:

    • Hernija diska: izbočenje ali izpad medvretenčne ploščice lahko povzroči pritisk na živčne korenine ali draženje bližnjih struktur, kar sproži zaščitni mišični krč in bolečino.
    • Spondiloza: obraba hrbteničnih sklepov zmanjša njihovo gibljivost in lahko povzroči vnetje ali omejitev gibanja.
    • Spinalna stenoza: zoženje hrbteničnega kanala zmanjša prostor za živčne strukture, kar lahko sproži refleksne mišične reakcije in epizode akutne bolečine.

    Dejavniki tveganja, ki prispevajo k pojavu lumbaga

    Poleg neposrednih anatomskih in biomehanskih vzrokov obstaja vrsta dejavnikov tveganja, ki povečajo verjetnost za razvoj lumbaga:

    Sedeč življenjski slog in pomanjkanje gibanja

    Dolgotrajno sedenje, še posebej v nepravilnem položaju in brez ustrezne podpore ledvenega dela, povzroča kronično napetost v mišicah in zmanjšuje aktivnost stabilizacijskega sistema trupa. Poleg tega premalo gibanja vodi v zmanjšano gibljivost sklepov, slabši pretok krvi v tkivih in slabšo propriocepcijo (zaznavanje telesne drže in gibanja).

    Napačna tehnika dvigovanja bremen

    Dvigovanje bremen s predklonom namesto z upogibanjem v kolenih in aktivacijo trupa je eden najpogostejših sprožilcev akutnega lumbaga. Obremenitev se porazdeli neenakomerno, kar lahko sproži mehansko poškodbo ali mišični krč.

    Povečana telesna teža

    Čezmerna telesna masa je dodaten mehanski stres za hrbtenico, zlasti za ledveni predel. Maščobno tkivo v predelu trebuha dodatno obremeni mišice trupa in poruši ravnovesje med sprednjim in zadnjim delom telesa, kar vodi v povečano ledveno lordozo in kronično obremenitev hrbtenice.

    Kronični stres

    Psihološki dejavniki imajo pomembno vlogo pri mišično-skeletnih bolečinah. Pod vplivom stresa telo pogosto ohranja mišice v napetosti, predvsem v predelu vratu, ramen in križa. Dolgotrajna napetost zmanjšuje mišično elastičnost, zmanjša gibljivost in povečuje tveganje za akutno epizodo bolečine.

    Neergonomsko delovno okolje

    Delovna mesta, ki ne omogočajo pravilne drže (npr. neustrezna višina stola ali mize, neprimerna podpora hrbtu), dolgoročno povzročajo nepravilno obremenitev ledvene hrbtenice. Pogosto se bolečine pojavijo prav med delovnim časom ali po njem, kar vpliva na produktivnost in dobro počutje.

    Razumevanje vzrokov in dejavnikov tveganja za lumbago je ključno za njegovo preprečevanje in uspešno obvladovanje. Prva epizoda bolečine je pogosto zgolj opozorilo telesa in hkrati priložnost, da se pravočasno odzovemo z ustrezno rehabilitacijo in spremembo navad.

    Simptomi lumbaga in kako jih prepoznamo

    Pravočasen začetek terapije zmanjša tveganje za kronične bolečine v križu. FOTO: Medicofit
    Pravočasen začetek terapije zmanjša tveganje za kronične bolečine v križu. FOTO: Medicofit

    Lumbago se najpogosteje začne nenadno – z ostro, zbadajočo ali utripajočo bolečino v spodnjem delu hrbta, ki se pojavi ob določenem gibu ali brez jasnega vzroka. Bolečina je lahko tako intenzivna, da posameznika »zablokira«, kar pomeni, da ne more izravnati hrbtenice ali se premakniti brez močnih bolečin.

    Lokalizirana bolečina v ledvenem predelu

    Najznačilnejši simptom lumbaga je bolečina, ki je omejena na spodnji del hrbta, v višini ledvene hrbtenice (L1–L5). Bolečina se najpogosteje pojavi enostransko ali nekoliko zunaj sredine hrbta. V nekaterih primerih lahko seva proti zadnjici, a brez tipičnih znakov išiasa (ki vključuje bolečino vzdolž celotne noge).

    Bolečina se pogosto opiše kot:

    • ostra ali pekoča, z občutkom »zagozdenosti« v križu,
    • utripajoča ob določenih gibih,
    • naraščajoča pri naporu in lajšana v ležečem položaju.

    Omejena gibljivost trupa

    Zaradi bolečine se mišice v predelu križa refleksno skrčijo, kar povzroči izrazito okorelost in omejeno gibljivost. Posameznik se ne more brez bolečine nagniti naprej, nazaj ali vstran. Pogosto se drža telesa prilagodi, tako da oseba hodi upognjeno naprej ali z nagibom vstran, da razbremeni prizadeto stran.

    Ta mišična rigidnost ni znak poškodbe mišic same, temveč zaščitni mehanizem telesa, ki skuša zmanjšati nadaljnjo obremenitev poškodovanega segmenta.

    Mišični spazmi

    Mišični spazem (nenadzorovano in boleče skrčenje mišic) je zelo pogost spremljevalni simptom lumbaga. Pogosto prizadene ledvene ekstenzorje (paraspinalne mišice), kar še dodatno omeji gibanje in povzroči občutek »zakrčenosti« ali zategovanja v križu.

    Spazem je lahko tako močan, da onemogoča osnovna opravila, kot so vstajanje iz postelje, obuvanje ali sedenje.

    Povečana občutljivost za pritisk

    Pri lumbagu je ledveni predel občutljiv na dotik. Fizioterapevti pogosto zaznajo boleče točke (t. i. trigger točke) ali lokalizirano napetost v mišičnih skupinah. Pritisk na določene strukture lahko izzove ali poveča bolečino, kar je pomemben del klinične diagnostike.

    Spremembe v drži in gibanju

    Zaradi bolečine in refleksne napetosti mišic se pri bolniku razvijejo kompenzacijski vzorci gibanja. Pogosto opazimo:

    • povečano upogibanje kolen pri hoji,
    • preneseno težo na neobremenjeno stran telesa,
    • zmanjšan obseg koraka in upočasnjeno hojo.

    Če takšni vzorci trajajo dlje časa, lahko vodijo v dodatne obremenitve sklepov, mišic in vezi drugod po telesu.

    Občasni spremljajoči simptomi (če gre za kompleksnejši primer)

    Če bolečino v križu spremljajo še drugi simptomi, kot so mravljinčenje, pekoč občutek ali oslabelost v nogi, lahko to kaže na vpletenost živčnih struktur – na primer pri herniji diska ali išiasu. V teh primerih ne gre več zgolj za lumbago, temveč za širšo nevrološko sliko, ki zahteva natančno diagnostiko.

    Kako prepoznamo resnost simptomov

    Lumbago je zelo boleča epizoda, ki običajno mine v nekaj dneh do tednih. Vendar obstajajo določeni znaki, ki zahtevajo takojšnjo strokovno obravnavo:

    • bolečina, ki traja več kot 7–10 dni brez izboljšanja,
    • bolečina, ki se širi v nogo in jo spremlja oslabelost,
    • izrazito povečanje bolečine v krajšem časovnem razmiku.
    • težave z nadzorom mehurja ali črevesja (redko, a urgentno stanje),
    • ponavljajoče se epizode.

    Zgodnja fizioterapevtska obravnava omogoča hitro ublažitev simptomov, preprečuje ponovitve in vodi v dolgotrajno stabilizacijo ledvene hrbtenice.

    Kako poteka zdravljenje lumbaga v kliniki Medicofit

    V kliniki Medicofit vsak primer obravnavajo individualno z napredno diagnostiko. FOTO: Medicofit
    V kliniki Medicofit vsak primer obravnavajo individualno z napredno diagnostiko. FOTO: Medicofit

    Zdravljenje lumbaga v kliniki Medicofit temelji na napredni fizioterapevtski obravnavi, ki združuje natančno diagnostiko, ciljno terapijo in individualno vodeno rehabilitacijo. Gre za celosten pristop, ki ne obravnava le simptomov, temveč odpravlja dejanske vzroke bolečine in vzpostavi dolgoročno ravnovesje mišično-skeletnega sistema.

    Natančna fizioterapevtska diagnostika

    Že prvi obisk v kliniki Medicofit vključuje celovit fizioterapevtski pregled, pri katerem terapevt oceni funkcionalno stanje hrbtenice in trupa, lokalizacijo in naravo bolečine, gibalne vzorce, držo in mišično ravnovesje ter morebitne znake nevrološke prizadetosti (pri sumu na hernijo diska ali išias).

    Po potrebi se terapevtski pregled dopolni s posnetki MR, slikanjem z RTG ali dodatnimi ortopedskimi posveti, kar omogoča izključitev resnejših patologij. S tem se prepreči napačno samozdravljenje ali podaljševanje bolečinskega stanja.

    Sodobna fizioterapija za hitro lajšanje bolečine

    Rehabilitacija v Medicofitu poteka z usmerjenimi vajami pod nadzorom strokovnjakov. FOTO: Medicofit
    Rehabilitacija v Medicofitu poteka z usmerjenimi vajami pod nadzorom strokovnjakov. FOTO: Medicofit

    V akutni fazi, ko je bolečina najmočnejša, se izvaja individualno prilagojena terapija, usmerjena v hitro razbremenitev vnetih in preobremenjenih struktur. Uporabljajo se dokazano učinkovite metode:

    • terapija TECAR – globinsko deluje na mehka tkiva in pospešuje regeneracijo,
    • protibolečinska elektroterapija (TENS) – zmanjšuje prevodnost bolečinskih signalov,
    • laser in ultrazvok – za pospešitev lokalne prekrvitve in celičnega metabolizma,
    • manualna terapija – sprošča mišične spazme in vrača gibljivost sklepov.

    Ta del terapije je ključen za zmanjšanje bolečine in omogočanje aktivnega nadaljevanja rehabilitacije.

    Kineziološka vadba: aktivno zdravljenje za dolgoročno stabilnost

    Ko se akutna bolečina umiri, se zdravljenje v kliniki Medicofit nadaljuje z izjemno pomembnim korakom: aktivno kineziološko rehabilitacijo. Pod strokovnim vodstvom strokovnjakov kineziologije pacient postopno krepi globoke stabilizatorje trupa, spet vzpostavlja nadzor nad medeničnim in ledvenim delom hrbtenice ter postopoma odpravlja kompenzacijske vzorce, ki so se razvili zaradi bolečine.

    Manualna terapija je eden ključnih postopkov za odpravo mišičnega spazma. FOTO: Medicofit
    Manualna terapija je eden ključnih postopkov za odpravo mišičnega spazma. FOTO: Medicofit

    V ospredju je tudi izboljšanje gibalnih navad pri vsakodnevnih dejavnostih, kot so sedenje, dvigovanje in hoja. Z usmerjenim treningom funkcionalne moči pa se dolgoročno preprečujejo ponovitve lumbaga in zagotavlja trajna stabilnost hrbtenice.

    Ključno je, da se pacient nauči svoje telo uporabljati pravilno, tako med terapijo kot v vsakdanjem življenju. V procesu rehabilitacije se postopno obnovi stabilna in simetrična gibljivost hrbtenice, pacient pa pod strokovnim vodstvom usvoji pravilno izvedbo vsakodnevnih gibov, kot so dvigovanje bremen, obračanje ali dolgotrajno sedenje. Hkrati se krepi mišično jedro (t. i. core), ki je temelj zdrave in funkcionalno stabilne hrbtenice.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja lumbaga

    27-letna Tjaša, po poklicu učiteljica, je obiskala kliniko Medicofit zaradi nenadne močne bolečine v križu, ki se je pojavila ob nenadnem zasuku trupa v delovnem času. Bolečina je bila tako močna, da je ovirala vsakdanja opravila in onemogočala dvigovanje predmetov. Delno in začasno olajšanje je prinesel zgolj počitek, vendar napetost v ledveni hrbtenici nikakor ni izzvenela.

    Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je razkril močno povišan tonus paravertebralnih mišic, ter omejeno gibljivost hrbtenice v vseh smereh gibanja. Palpacija segmentov ledvene hrbtenice je razkrila izrazito občutljivost, medtem ko nevroloških izpadov ni bilo. Zaradi bolečine je bil viden kompenzatorni mehanizem v drži, kakor tudi pri vzorcu hoje.

    Na podlagi temeljite anamneze in klinične slike je bil zastavljen 12-tedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja, ki je v uvodni fazi zajemal uporabo najsodobnejših instrumentalnih protibolečinskih metod, v kombinaciji s specialnimi manualnimi tehnikami miofascialne sprostitve.

    Naslednja faza je predstavljala progresiven program terapevtske vadbe z vajami za krepitev globokih stabilizatorjev trupa in izboljšanje gibljivosti hrbtenice. Zadnja, kineziološka faza zdravljenja, je bila usmerjena v napredno vadbo za izboljšanje obremenilne kapacitete hrbtenice in krepitev funkcionalnih vzorcev gibanja.

    Tjaša je bila ob koncu zdravljenja izredno zadovoljna z rezultati. Bolečina in napetost v ledveni hrbtenici sta popolnoma izzveneli, svoboda gibanja in brezskrbnost pri vsakodnevnih aktivnostih pa sta se povrnili.

    Fizioterapija vključuje tudi aktivacijo globokih stabilizacijskih mišic trupa. FOTO: Medicofit
    Fizioterapija vključuje tudi aktivacijo globokih stabilizacijskih mišic trupa. FOTO: Medicofit

    Preprečite lumbago, ukrepajte preventivno!

    Redna telesna aktivnost, pravilna ergonomija pri sedenju in dvigovanju bremen ter pravočasno ukrepanje ob prvih znakih napetosti v križu so ključni koraki k preprečevanju ponovnih epizod lumbaga.

    V kliniki Medicofit poudarjajo pomen edukacije pacientov, saj le z razumevanjem lastnega telesa posameznik lahko prevzame aktivno vlogo pri ohranjanju zdravja hrbtenice. Namen ni zgolj kratkoročno olajšanje, temveč dolgoročna zaščita pred poškodbami in obremenitvami, ki bi lahko ponovno povzročile bolečino.

    Lumbago ni nekaj, kar bi morali prenašati. Pravočasna diagnostika, natančna fizioterapija in načrtovana rehabilitacija so ključ do učinkovitega okrevanja. Cilj obravnave v kliniki Medicofit ni zgolj odprava bolečine, temveč celovita sanacija vzroka, ki je do nje pripeljal.

    Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje bolečin v križu v kliniki Medicofit

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    PromoPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    PromoPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska reprezentanca ostala še brez druge obetavne skakalke

    Po 17-letni Tini Erzar bo več mesecev odsotna tudi 19-letna Taja Bodlaj.
    Miha Šimnovec 30. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hišne preiskave pri Alešu Hojsu, Janša s tvitom mednarodni javnosti

    V SDS dogodek označujejo kot politično motiviran, saj stranka po anketah močno vodi, vlada Roberta Goloba pa se sooča s slabimi kazalci.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Maribor na pragu naslova, Laura Unuk odlična v Srbiji

    Matej Šebenik o slovenski ligi in prihajajočem evropskem ekipnem prvenstvu.
    30. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Šolsko poslopje se je zrušilo na otroke, reševalci v bitki s časom

    Zaradi nedovoljene gradnje se je porušil islamski internat in pod seboj pokopal dijake med molitvijo. Reševalci se borijo za življenje ujetih pod ruševinami.
    30. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Maribor na pragu naslova, Laura Unuk odlična v Srbiji

    Matej Šebenik o slovenski ligi in prihajajočem evropskem ekipnem prvenstvu.
    30. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Šolsko poslopje se je zrušilo na otroke, reševalci v bitki s časom

    Zaradi nedovoljene gradnje se je porušil islamski internat in pod seboj pokopal dijake med molitvijo. Reševalci se borijo za življenje ujetih pod ruševinami.
    30. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več

