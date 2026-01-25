Luxemburg na Evrovizijo pošilja Slovenko

Eva Marija Puc, glasbenica slovenskih korenin, bo na letošnji Evroviziji zastopala Luksemburg. Ker se je Slovenija letos odpovedala sodelovanju, ne bomo mogli glasovati niti za mlado glasbenico niti za druge tekmovalce.

Slovenija zaradi sodelovanja Izraela na Izboru za Pesem Evrovizije maja na Dunaju ne bo sodelovala, je pa zato slovenska glasbenica Eva Marija Puc zmagala na luksemburškem tekmovanju in bo zastopala njihove barve. 20-letna vsestranska slovenska glasbenica Eva Marija Puc, ki z družino živi v Luksemburgu, je namreč postala velika zmagovalka tamkajšnjega izbora za pesem Evrovizije.

Žirijo je prepričala s skladbo »Mother Nature«, za katero je glasbo in besedilo napisala skupaj s švedsko pevko Mario Broberg in Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom. Po poročanju portala OGAE Slovenija je bila zmagovalka tako strokovne žirije (94 točk), kot tudi telefonskega glasovanja, kjer je osvojila kar 128 točk, in s tem več kot prepričljivo zmagala.

Na portalu OGAE Slovenija so zapisali, da je Eva Marija hčerka staršev iz Ljubljane in Prekmurja, rojena pa je bila v Luksemburgu, kamor sta se njena starša zaradi zaposlitve v evropskih institucijah preselila že pred njenim rojstvom. Ima slovenski in luksemburški potni list ter živi med Luksemburgom in Veliko Britanijo, kjer trenutno študira.

Eva Marija se je z glasbo začela ukvarjati zelo zgodaj. Že pri treh letih se je navdušila nad violino, potem ko je gledala zmago Alexandra Rybaka na Pesmi Evrovizije leta 2009, kasneje pa je študirala violino, petje, klavir in bas kitaro na luksemburškem konservatoriju, kjer je spoznala različne glasbene žanre – od klasične in jazz glasbe do popa in rocka. Nastopa od približno 14. leta starosti, danes pa se osredotoča na pisanje pesmi in kompozicijo na študiju v Londonu, so še zapisali na omenjenem portalu.