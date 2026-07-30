Macaulay Culkin bo po 30 letih spet sam doma

V Hollywoodu menda nastaja nov film ene najbolj priljubljenih družinskih filmskih franšiz – Sam doma (Home Alone), pri katerem naj bi imel pomembno vlogo Macaulay Culkin, nepozabni Kevin McCallister iz prvih dveh filmov. Culkin je danes star 45 let, zato naj bi se morebitna nova zgodba osredotočila na odraslega Kevina in njegovo življenje po otroških dogodivščinah.

Kot poroča revija People, je projekt še v zelo zgodnji fazi. Za zdaj naj bi šlo predvsem za idejo, ki naj bi jo pri Disneyju načeloma podprli, vendar uradne potrditve snemanja še ni.

O morebitni vrnitvi lika, ki je danes precej starejši, je poročala tudi oddaja The Today Show, kjer so navedli, da naj bi igralec v svoji predstavitvi znova prevzel glavno vlogo – tokrat kot odrasel moški.

Filmska franšiza Sam doma velja za eno najuspešnejših družinskih filmskih serij vseh časov. Prvi film iz leta 1990, ki ga je režiral Chris Columbus, je postal svetovna uspešnica in iz Macaulaya Culkina naredil eno največjih otroških zvezd Hollywooda.

Film je ob razmeroma skromnem proračunu dosegel izjemen komercialni uspeh, zgodba o osemletnem Kevinu, ki med božičnimi prazniki ostane sam doma in se bori z vlomilcema, pa je postala nepogrešljiv del praznične filmske tradicije.

Uspehu prvega dela je leta 1992 sledilo nadaljevanje Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku, v katerem se je Culkin ponovno pojavil v glavni vlogi. Tretji film iz leta 1997 je že predstavil novega glavnega junaka, pozneje pa so sledili še drugi televizijski in pretočni poskusi nadaljevanja zgodbe.

Culkin je igral samo v prvih dveh delih, ki sta tudi daleč najbolj priljubljena in komercialno uspešna. Prav zato bi bila njegova morebitna vrnitev kot Kevina McCallisterja po več kot 30 letih za oboževalce velik dogodek. Predvsem pa poskus, da bi Disney eni najbolj prepoznavnih božičnih filmskih franšiz znova vdihnil življenje in privabil stare ter nove generacije gledalcev.