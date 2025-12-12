Nekdanja Bezosova soproga letos razdala že več kot šest milijard evrov

MacKenzie Scott, filantropinja in nekdanja žena Jeffa Bezosa, je v torek objavila letno oznanilo, kjer je zapisala, koliko denarja je podarila v letu 2025. V dober namen se je odpovedala 7,2 milijarde dolarjev oziroma 6,1 milijarde evrov. Doslej je skupno podarila več kot 22 milijard evrov, kar jo glede na podatke revije Forbes uvršča med tri najbolj velikodušne filantrope v ZDA.

Warren Buffett in Bill Gates, ki sta sicer veliko bogatejša kot Scottova, sta edina Američana, ki sta v dobrodelne namene podarila še večji znesek – Buffet okoli 55 milijard in Gates okoli 41 milijard evrov. Scottova je prehitela poslovneža in nekdanjega župana New Yorka Micaela Bloomberga ter filantropa Georgea Sorosa.

Soros je v življenju podaril največji delež svojega premoženja, in sicer več kot 75 odstotkov. Scottova je prehitela Lynn Schusterman in se uvrstila na na drugo mesto.

Scottova je donacije namenila okoli 200 različnim javnim organizacijam, predvsem na področju višjega izobraževanja in ohranjanja planeta. Čeprav je Scottova v preteklosti raje podarjala enkratne zneske, je letos na njenem seznamu veliko organizacij, s katerimi je sodelovala že prejšnja leta. 55-letnica sicer redko spregovori o donacijah, razen v letnem oznanilu na njeni spletni strani Yield Giving.

Lahko bi bila druga najbogatejša ženska na svetu

Mackenzie Scott se je leta 2019 ločila od ustanovitelja in predsednika Amazona Jeffa Bezosa in dobila okoli 400 milijonov delnic tehnološkega velikana. Bezos je trenutno tretji najbogatejši človek na svetu z nekaj več kot 207 milijardami evrov, a je v dobrodelne namene podaril manj kot Scottova.

Pri reviji Forbes ocenjujejo, da ima Scottova trenutno okoli 25 milijard evrov premoženja. Največ ga je imela leta 2021, in sicer 50 milijard evrov. Če v preteklosti ne bi prodala dela Amazonovih delnic, bi imela trenutno več kot 77 milijard evrov. V tem primeru bi bila druga najbogatejša ženska na svetu takoj za Alice Walton.

Madžarsko-ameriški poslovnež George Soros se je v dobrodelne namene odpovedal več kot 75 odstotkom svojega premoženja. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Na veliko načinov lahko vplivamo, kako se gibljemo skozi svet in kje pristanemo,« je Scottova zapisala v eseju, v katerem je oznanila njene donacije leta 2025 in spodbudila bralce k različnim dejanjem dobrote in velikodušnosti.

Scottova se je odpovedala več kot 46 odstotkom svojega premoženja. Le 11 ljudi na lestvici 400 najbogatejših Američanov revije Forbes se je odpovedalo več kot 20 odstotkom svojega premoženja, večina pa se je odpovedala le okoli petim odstotkom.

Premoženje se kopiči, za dobrodelnost gre vse manj

Skupno premoženje 400 najbogatejših Američanov se je v zadnjem letu povečalo iz dobrega bilijona na okoli 5,6 bilijona evrov, predvsem zaradi tehnoloških napredkov in razvoja umetne inteligence. Skupaj so v dobrodelne namene darovali le 4,6 odstotka celotnega premoženja, kar je 0,4 odstotka manj kot lani. Tri četrtine jih je darovalo manj kot pet odstotkov vsega premoženja, vključno s 40 odstotki, ki so darovali manj kot odstotek bogastva.

Glede na analizo revije Forbes je 74 odstotkov 400 najbogatejših Američanov v vsem življenju za dobrodelnost namenilo manj kot pet odstotkov svojega premoženja. Gre za največji delež bogatašev, odkar je omenjena revija začela sestavljati lestvico leta 2020. Premoženje najbogatejših se kopiči, delež dobička za dobrodelne namene pa je vse manjši.

Zgolj 11 od 400 najbogatejših Američanov se je odpovedalo 20 ali več odstotkom svojega življenjskega premoženja. To so George Soros, MacKenzie Scott, Warren Buffett, Bill Gates, Lynn Schusterman, Melinda French Gates, Edythe Broad, Reed Hastings, Amos Hostetter ml., Dustin Moskovitz in Marilyn Simon.