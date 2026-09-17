Macklemore zaradi podpore Palestini umaknjen, Kraft obljubil dva milijona

Lastnik ameriškega stadiona in moštva New England Patriots Robert Kraft je povedal, da ga je britanski glasbenik Ed Sheeran prosil, naj nameni dva milijona dolarjev za pomoč pri reševanju humanitarne krize na Bližnjem vzhodu. Kraft je Macklemora pred tem umaknil iz programa Sheeranove ameriške turneje, ker naj stadion ne bi želel zagotavljati »platforme za sovražni govor«. Kraft je svojo zavezo objavil v drugi izjavi ta teden, povezani z odločitvijo, da ameriški raper Macklemore ne bo nastopil kot predskupina na Sheeranovi turneji. Pri tem ni pojasnil, kateri organizaciji oziroma kam natančno bodo sredstva namenjena, poroča BBC. Kraft je v ponedeljek potrdil, da je zahteval umik Macklemora z mesta predskupine na Sheeranovi prihajajoči turneji Loop Tour na stadionu Gillette Stadium v ...