Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Sodeluje pri več kot 300 encimskih reakcijah po telesu, med drugim pomaga pri proizvodnji energije v celicah, omogoča normalno delovanje mišic, sodeluje pri prenosu živčnih impulzov, normalnemu srčnemu ritmu, uravnavanju krvnega tlaka in še mnogih drugih vitalnih funkcijah.

Reden vnos magnezija pa je zelo pomemben zato, ker ga človeško telo ne proizvaja samo. Zdrav odrasel človek naj bi imel v telesu približno 25 gramov zalog magnezija, od 50 do 60 odstotkov shranjenega v kosteh, preostanek pa v mišicah in drugih mehkih tkivih. Prav zato je za kosti pomembno, da magnezij stalno dovajamo – če so zaloge prenizke, kosti postajajo vedno bolj krhke.

Dnevni vnos magnezija je potreben za prav vsakega, se pa potrebna količina razlikuje glede na skupino, kateri posameznik pripada:

Skupina Priporočeni dnevni vnos (v miligramih) Moški 19–30 let 400 mg Moški nad 30 let 420 mg Ženske 19–30 let 310 mg Ženske nad 30 let 320 mg Nosečnice 350–360 mg

(Vir: https://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium-healthprofessional/)



Pri vnosu magnezija morajo biti še posebej vestni in previdni starejši in nosečnice, aktivnejši posamezniki in športniki ter osebe z določenimi bolezenskimi stanji, ki zmanjšujejo absorpcijo magnezija v telo.

Je pa delovanje magnezija v telesu močno povezano z vitaminom D, ki ga naše telo proizvaja pri izpostavitvi na sončno svetlobo oz. ga nadomeščamo s prehranskimi dopolnili.

Kako prepoznati pomanjkanje magnezija?

Blago pomanjkanje magnezija po navadi ne povzroča očitnih simptomov, saj ledvice pridno delajo na tem, da magnezij čim dlje zadržijo v telesu. Če pa se pomanjkanje 'vleče' dalj časa, lahko pride do izrazitejšega pomanjkanja, simptomi tega pa so lahko sledeči: Začne se z utrujenostjo, mišično oslabelostjo, mišičnimi krči, sledijo pa lahko hujše posledice kot je slabost in izguba apetita, mravljinčenje po telesu, privede pa lahko tudi do motenj srčnega ritma.

Magnezij direkt 400 + D3 okus divje češnje FOTO: Medex

V katerih vsakdanjih živilih se nahaja magnezij?

Najdemo ga v živilih, kot so semena in oreščki, bolj natančno v bučnih in chia semenih, mandljih, indijskih ter brazilskih oreščkih. Prav tako ga vsebujejo stročnice kot je fižol, leča, čičerika in grah. Vir magnezija pa lahko najdemo tudi v polnovrednih žitih, torej v ovsenih kosmičih, rjavem rižu in ajdi ter v zeleni listnati zelenjavi, natančneje v špinači, blitvi in ohrovtu.

Alternativne opcije pa so še: tofu in drugi sojini izdelki, avokado, banane, mleko in jogurt ter temna čokolada.

Čeprav nam narava ponuja vire magnezija, pa raziskave kažejo, da večina ljudi iz prehrane ne dobi dovoljšne količine, zato se veliko ljudi zaradi lažje kontrole nad količino in konsistentnostjo vnosa odloča za magnezij v obliki prehranskih dopolnil, med njimi tudi Medexov Direkt 400+ D3, ki je po novem dostopen tudi v zelo poletnem okusu divje češnje!

Za okusno in hitro dnevno dozo magnezija izberite Medex

Medexov Magnezij direkt 400 + D3, eden najbolj priljubljenih sopotnikov za aktivne trenutke, ima novo sadno različico. Okusu pomaranče se je pridružila divja češnja, namenjena vsem, ki želijo za vnos magnezija poskrbeti preprosto, učinkovito in z nekoliko bolj sočnim okusom.

Magnezij direkt 400 + D3 okus divje češnje FOTO: Medex

Novi Magnezij direkt 400 + D3 divja češnja je zasnovan za trenutke, ko telo potrebuje podporo po športni aktivnosti, med napornim delovnikom, na poti ali kjerkoli, kjer pride prav praktična rešitev v torbici, nahrbtniku ali žepu. Vrečko preprosto odprete, vsebino stresete neposredno v usta in jo počasi raztopite. Brez vode in brez zapletov.

Vsaka vrečka vsebuje 400 mg magnezija ter vitamine D3, B1 in B6. Magnezij in vitamin B6 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter k normalnemu delovanju živčnega sistema. Magnezij in vitamin D3 prispevata k normalnemu delovanju mišic ter ohranjanju zdravih kosti in zob.

Izdelek je brez sladkorjev, barvil in umetnih arom, naravno brez glutena in laktoze ter primeren tudi za vegane.

»Naš priljubljeni magnezij z okusom pomaranče je dobil novo, zapeljivo različico, divjo češnjo. Ker včasih telo potrebuje podporo, brbončice pa nekaj bolj igrivega,« pravijo v Medexu.

Magnezij direkt 400 + D3 divja češnja je namenjen odraslim in otrokom, starejšim od 14 let, še posebej aktivnim posameznikom ter vsem, ki želijo na priročen in okusen način poskrbeti za zadosten vnos magnezija.

Nova divja češnja, ista praktična oblika. Izdelek je na voljo v večjih prodajalnah, v Medexovi trgovinici na Miklošičevi 30 v Ljubljani ter na www.medex.si.

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