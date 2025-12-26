Magnifico, ki je pred kratkim za Sobotno prilogo dejal, da je božič praznik vseh nas, zato brez sramu igra v Stožicah, je včeraj na tradicionalnem božičnem koncertu navdušil oboževalce v Stožicah.

Glasbenik, ki je s svojo glasbo in šarmom močno zaznamoval slovensko glasbeno sceno, je občinstvo na noge dvignil tako z uspešnicami kot skladbami z novega albuma Alpe Adria Club. Da ustvarja glasbo, ga žene življenjska sila, je pred koncertom dejal za STA.

Koncert je v sozvočju saksofona, trobente, violine in drugih inštrumentov uvedel s skladbo Hišica z najnovejšega albuma, za dobro vzdušje publike, ki jo je sestavljala tako mlajša kot starejša generacija, pa poskrbel z uspešnicami, kot so In Ko Enkrat Bom Umrl, Silvia, Hir Aj Kam Hir Aj Go, Halo gospodična in Samo ljubezen, s katero so Sestre nastopile na evrovizijskem tekmovanju leta 2002. Ob glasnem priklicu se je na oder vrnil s skladbo Sonce posijalo, vrhunec večera pa je bila tudi skladba Evo me narode.

Kot je Magnifico, ki velja za enega najbolj poslušanih glasbenikov v regiji, še povedal za STA, ne ve, kaj bi v življenju počel drugega kot ustvarjal glasbo. »Strašno bi bilo dolgčas in nesrečen bi bil, če ne bi počel tega, kar počnem. Tega ne počnem zaradi blaznega navdiha, ena življenjska sila me žene, da to počnem.«

Da njegova glasba navdušuje veliko ljudi, mu je v veliko zadovoljstvo. Kot je povedal, lahko, glede na to, da živi v liberalnem kapitalizmu, na takšen način obenem ohranja svojo produkcijo, zaslužek pa zadostuje tudi za ostale ljudi v ekipi, ki se veča. Lani je namreč glasbenik 30. obletnico svoje glasbene kariere proslavil s koncertom v Stanežičah, kjer se mu je konec avgusta pred največjim odrom, ki je bil v Sloveniji postavljen za enega samega ustvarjalca, pridružilo 23.000 oboževalcev.

Na četrtkovem koncertu z naslovom Alpe Adria Show se je njegovi ekipi, ki jo sestavljajo njegov brat Aleksander Pešut - Schatzi na bobnih in v produkciji, Jan Gregorka na basu, Luka Ipavec na trobenti, Jan Jarni na kitari, Matija Krečič na violini in Matej Kužel na saksofonu, pridružil tudi Veliki revijski disko šlager orkester.

Magnifico se je uveljavil kot vsestranski skladatelj in glasbenik na področju nekdanje Jugoslavije. Glasbenik z značilnim stilom in šarmom je doslej izdal več avtorskih plošč, nastopil v filmih in imel več kot tisoč koncertov doma in po svetu. Njegove pesmi predvajajo v številnih državah. Z ustvarjanjem filmske glasbe je sodeloval pri več filmih, iz projekta Montevideo je bila odmevna njegova pesem Pukni zoro.