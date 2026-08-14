Maja Matić: Maratoni me napolnijo z energijo, s katero sem boljša mama

Pravo je bilo ena njenih otroških želja, šport pa ljubezen, ki jo je spremljala že od mladosti. Maja Matić je po diplomi začela delati kot pravnica, nato pa jo je življenje odpeljalo v povsem drugo smer. Ko je zanosila, se je preselila k možu, profesionalnemu nogometašu, v tujino in se vse bolj posvečala športu.

V treh letih je rodila tri sinove. Intenzivno obdobje materinstva, ko je bila zaradi moževe kariere pogosto sama z otroki, je terjalo svoj davek. »Tek je bil nekaj mojega – čas zame, da umirim misli, se razbremenim, odvržem stres,« pripoveduje. Sčasoma je postal njena terapija, maratoni pa vir energije in novih prijateljstev.

Danes vodi skupinske in individualne vadbe ter ženskam ne prodaja hitrih rešitev. Tudi motivacije ne postavlja na prvo mesto – veliko pomembnejša se ji zdi disciplina. Zakaj ne mara fitnes naprav, koliko vadbe v resnici priporoča, kako se prehranjuje in kaj ji tek daje tudi kot mami? Celoten intervju z Majo Matić preberite na Onaplus.si.