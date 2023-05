Majenca je Dolina in Dolina je majenca

V nadaljevanju preberite:

»Majenco so v Dolini poznali še pred vinom, ki so ga prinesli Feničani,« pove Vojko Kocjančič, poznavalec in popisovalec vaške kulturne dediščine. Slovenski tradicionalni praznik v Dolini nad Trstom, ki slavi pomlad, mladost in ljubezen – podobno kot drugod po Evropi – izhaja iz poganskih časov. Dolinčani pa se danes nič manj zavzeto ne pripravljajo nanj, kot so se v preteklosti njihovi predniki. Simbol praznovanja je več kot desetmetrski maj (mlaj), ki ga vsako leto pred prvo majsko nedeljo postavijo na glavnem vaškem trgu, pri cerkvi.

Kako bo potekalo letošnje dogajanje med 5. in 9. majem? Kakšna je posebnost dolinskega maja? Kdo so parterji in parterce ter letošnja župan in županja Majence? Kako pa je z varnostjo in zakaj Dolinčani menijo, da so od Slovenije pozabljeni?