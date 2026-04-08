Majhen korak za človeka, velik korak za Nutello

Posadko misije Artemis 2, prve misije onkraj nizke Zemljine orbite po odpravi Apollo 17 leta 1972, so na njeni misiji spremljale številne blagovne znamke, ki so med potovanjem pridobile neprecenljivo promocijo. Največjega in verjetno tudi najmanj pričakovanega uspeha je bila pri tem deležna blagovna znamka Nutella.

Štiri minute prej, preden se je Artemis 2 zapisal v vesoljsko zgodovino, s tem, ko je podrl rekord Apolla 13 v svoji oddaljenosti od Zemlje, je pred kamerami, ki so posnele odpravo, zaplaval kozarec lešnikovega namaza. Medtem ko je kozarec krožil v breztežnosti, je v kadru utripala prepoznavna etiketa.

Naključje je hotelo, da je bila Nutella ustanovljena leta 1964, istega leta, ko so ZDA izvedle svojo prvo uspešno lunarno misijo z vesoljskim plovilom Ranger 7.

Artemis 2 je desetdnevna misija obleta Lune s štiričlansko posadko, ki je bila izstreljena 1. aprila in se na Zemljo vrača predvidoma 11. aprila 2026. Gre za prvi polet s posadko v okviru Nasinega programa Artemis in prvi človeški polet onkraj nizke Zemljine orbite po letu 1972, ko je potekala misija Apollo 17. Misija predstavlja drugi polet rakete Space Launch Systems (SLS) in prvi polet vesoljskega plovila orion s posadko ter služi kot preizkus za prihodnje odprave, katerih cilj je vrnitev ljudi na Lunino površje. Po svojih ciljih je podobna misiji Apollo 8, vendar njena krivulja bolj spominja na Apollo 13.

Nenačrtovani marketinški trenutek njenega lebdenja v ladijski kabini je blagovna znamka skupine Ferrero izkoristila kot odskočno desko za nadaljnje oglaševanje, številni uporabniki družbenih medijev pa so pripetljaj imenovali za »največji trenutek brezplačnega oglaševanja v zgodovini«.

Tempo narekuje Omega

Veliko promocije je bila deležna tudi znamka ročnih ur, ki so jih astronavti vzeli s seboj v vesolje. Med vkrcanjem so namreč na zunanji strani svojih skafandrov nosili ure znamke Omega, vrste speedmaster X-33, čeprav to ni bila edina ura, povezana s prelomno misijo.

Pozornost si je prislužila tudi ura cosmonaute B02 blagovne znamke Breitling. Ta ima z vesoljskimi odpravami že nekaj zgodovine, saj jo je želel nositi astronavt Scott Carpenter na vesoljski odpravi Mercury-Atlas 7 maja 1963. Uro naj bi po nekaterih podatkih prejeli vsi trije moški člani posadke: Jeremy Hansen, Reid Wiseman in Victor Glover. Astronavtka Christina Koch je medtem ostala zvesta Omegi.

Potovanje dokumentiral iphone 17 pro max

Med blagovnimi znamkami, ki so jih astronavti vzeli s seboj, pa se je kot nepogrešljiv izkazal tudi mobilni telefon, pri čemer je posadka posegla po Applovem iphonu 17 pro max, s katerim so posneli številne fotografije Zemlje. S tem je posadka Artemis 2 postala prva, ki je v vesolje prinesla tudi iphone.

Mobilne naprave so astronavti uporabili za dokumentiranje potovanja, z njim pa se je fotografirala tudi sama ekipa. Odobritev za vnos iphonov 17 na krov vesoljskega plovila je posadka Artemis 2 pridobila pred nekaj meseci.

Kot je v izjavi za New York Times povedal tiskovni predstavnik ameriške družbe Apple, niso bili vključeni v postopke odobritve, vendarle pa je to »prvič, da je iphone v celoti izpolnjeval pogoje za daljšo uporabo v orbiti in zunaj nje«.

Naprave se niso mogle povezati z internetom ali prek bluetootha, temveč so služile predvsem za ohranitev trajnega spomina na nepozabne prizore iz vesolja.

Kot je v februarski objavi na družbenem omrežju X pojasnil administrator Nase Jared Isaacman: »Naši posadki dajemo orodja za zajemanje posebnih trenutkov za njihove družine in deljenje navdihujočih fotografij ter videoposnetkov s svetom. Prav tako je pomembno, da smo v pospešenem časovnem okviru izzvali dolgoletne procese in usposobili sodobno strojno opremo za vesoljske polete.«

Čeprav je večina omenjenih blagovnih znamk pri opremljanju vesoljske posadke sodelovala nevede, je nepričakovano oglaševanje, ki ga je spremljalo, za podjetja pomenilo prijetno presenečenje.