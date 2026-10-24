Iz stare šole v nagrajeni vrtec - prav majhen vrtec pod Gorjanci

»Čeprav smo v našem biroju med drugim zasnovali že več kot 15 vrtcev, ima ta v Gabrju, četudi je tako majhen, posebno mesto. Nastal je na pobudo nekaj aktivnih domačinov,« o vrtcu Cvetnik v Gabrju pripoveduje arhitektka Mojca Gregorski. Zanj sta s soavtorico Tino Kavčič na nedavnem Salonu arhitekture v Novem Sadu prejeli priznanje v kategoriji arhitekture. V zasnovo stavbe so skušali čim manj posegati s predelavami, tudi hiša je bila že prej dobro organizirana, z enim velikim prostorom spodaj in enim zgoraj. FOTO: Ana Skobe A bolj kot stanovska priznanja po arhitektkinih besedah šteje to, da je nastal kot projekt skupnosti in spoštovanja preteklosti, in to, kaj je prinesel kraju. »Vrtec je odličen. Starši so navdušeni nad prostori in celotnim vrtcem. Lani so bili še malo zadržani, saj ...