Malega Puncha vendarle sprejele tudi druge opice

FOTO: Kim Kyung-Hoon Reuters

Svet so obkrožile fotografije opice z imenom Punch, ki se je žalostno stiskal k svoji plišasti igrači, potem ko ga je njegova mama zapustila, preostale opice pa so ga napadale in pretepale. Sedemmesečni makak Punch živi v japonskem živalskem vrtu Ičikava in zdaj naj bi ga končno nekatere druge opice sprejele, navaja CNN. Opica se je zanašala na svojo igračo – orangutana, ki so mu jo dali kot zamenjavo za mamo. »Zdaj že komunicira z drugimi opicami in veseli smo tega napredka,« je za CNN dejal

Začasno so iz ograde umaknili najbolj nasilne makake, pri čemer je za to vrsto japonskih opic sicer značilno nekoliko nasilno vedenje, da se potomci naučijo hierarhije. »Še vedno uporablja svojo igračo, ko jo potrebuje. To je, ko gre spat ali ko ga disciplinira večja opica ali pa če je žalosten. Z igračo se potolaži,« je še dejal sogovornik.

Samica japonskega makaka je takoj po kotitvi zavrgla svojega mladiča. Skrb zanj je prevzela veterinarska ekipa. Za zdrav razvoj sta ključnega pomena tudi toplina in občutek varnosti, zato so Punchu ponudili plišasto igračo, ki mu je služila kot nadomestek za materin kožuh. Mlade opice se tesno oklepajo svojih mam, da se počutijo varne. Posnetki mladiča, ki se je oklepal oskrbnikov in s seboj vlekel plišastega orangutana, so se razširili po družbenih omrežjih ter sprožili val sočutja.