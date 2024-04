Mali Pompeji še vedno pomagajo razumeti veliki Rim

V nadaljevanju preberite:

Zakladnica Pompejev je bogatejša za izvrstno ohranjene freske, upodobitve mitoloških parov z vsebinskim ozadjem v trojanski vojni: Helene, Parisa, boga Apolona in drugih. Odkrili so jih v Črnem salonu v središču nekdanjega antičnega mesteca, na območju, ki nosi oznako Regio IX in je v zadnjih letih postreglo že z drugimi pomembnimi najdbami.

Posebnost salona, ki je zaslužna za njegovo današnje ime, je, da je bil že v antiki temačen. Gostje v njem so lahko sugestivne naslikane podobe na črnih stenah motrili v migetajoči svetlobi svetilk in, tako sklepajo danes, ob hrani in pijači modrovali še o življenju ter človeških usodah.

»Stene so bile črne, ker so želeli preprečiti, da bi se videl dim, ki bi na zidovih ostal zaradi oljnih svetilk. V tem prostoru so se zbirali na pogostitvah po sončnem zahodu, zaradi utripajoče svetlobe svetilk se je zdelo, da se naslikane podobe premikajo, oživijo, še zlasti po nekaj kozarcih dobrega vina iz Kampanje,« je sodeč po zapisih v italijanskih medijih povedal direktor Arheološkega parka Pompeji, Nemec Gabriel Zuchtriegel.