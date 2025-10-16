  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    FOTO: SPAR Slovenija
    Galerija
    FOTO: SPAR Slovenija
    Promo Delo
    16. 10. 2025 | 15:41
    16. 10. 2025 | 15:41
    7:05
    A+A-

    Pri tem se je dobro zavedati, da veliko teh nasvetov in modnih diet ustvarja vtis, da je zdravo prehranjevanje zapleteno in zahtevno. Po mnenju mnogih strokovnjakov pa je preprostejše, kot se zdi; temelji na raznolikosti, zmernosti in izbiri kakovostnih živil. Pomembno je, da vsakodnevno posegamo po živilih z visoko hranilno vrednostjo, ki zagotavljajo raznolikost vitaminov, mineralov, vlaknin in beljakovin. To pomeni, da v prehrano vključimo čim več polnozrnatih žit, sadja, zelenjave ter dobrih virov beljakovin in maščob. Poznavanje teh osnov je prvi korak k boljši prehranski pismenosti, ki nam pomaga, da zavestno in premišljeno izberemo kakovostne prehranske izdelke, s katerimi bomo podprli svoje zdravje in dobro počutje.

    Z vzpostavitvijo boljših prehranskih navad dolgoročno zmanjšujemo tudi tveganje za debelost in kronične bolezni. Hkrati pa s tem krepimo naravno odpornost telesa, izboljšujemo raven energije in splošno kakovost življenja.

    Šest pravil zdravega prehranjevanja

    • Poskrbimo za pestro in uravnoteženo prehrano; v jedilnik uvrstimo živila iz različnih skupin (žita, zelenjavo, sadje, beljakovine, zdrave maščobe), tako da telo prejme širok spekter vitaminov, mineralov in drugih hranil.
    • Obroki naj bodo redni; prehranske smernice vključujejo od 4 do 5 obrokov dnevno, zajtrk velja za enega najpomembnejših. Čez dan naj sledijo manjši obroki oz. malice, večji obroki pa naj bodo tudi količinsko ravno pravšnji. Zadnji obrok je dobro zaužiti vsaj dve uri pred spanjem.
    • Uživajmo čim manj predelanih živil; ljudje pogosto uživamo preveč predelanih živil, ki so energijsko bogata, a imajo izjemno nizko hranilno vrednost, pogosto vsebujejo tudi preveč soli, sladkorjev in nezdravih maščob. Zato naj imajo vsekakor prednost manj ali nepredelana živila.
    • Na krožniku naj bodo čim večkrat sadje, zelenjava, stročnice, ribe in polnozrnata žita; polnozrnati žitni izdelki vsebujejo več prehranskih vlaknin in hranil v primerjavi z rafiniranimi izdelki, stročnice (npr. fižol, leča, grah ipd.) so odličen rastlinski vir beljakovin, ribe pa vir zdravih maščobnih kislin (omega‑3).
    • Prednost naj ima lokalna prehrana in ekološko pridelana živila, brez GSO (gensko spremenjenih organizmov); sezonska zelenjava in sadje imata namreč višjo hranilno vrednost.
    • Spremembe uvajajmo počasi; sprememb v prehrani ni treba uvajati čez noč, ampak postopoma in korak za korakom.

    Z vzpostavitvijo boljših prehranskih navad lahko zmanjšamo tveganje za številne bolezni ter krepimo naravno odpornost telesa. FOTO: SPAR Slovenija
    Z vzpostavitvijo boljših prehranskih navad lahko zmanjšamo tveganje za številne bolezni ter krepimo naravno odpornost telesa. FOTO: SPAR Slovenija

    Linija SPAR Vital zaupanja vredni prehranski izdelki

    Na prenatrpanem trgu živil je torej pogosto pravi izziv prepoznati izdelke, ki niso le modni, temveč tudi kakovostni. Takšni izdelki praviloma vsebujejo skrbno izbrane sestavine in imajo jasno označene hranilne vrednosti. S tem pa nam dajejo boljšo preglednost nad tem, kaj kupimo in vnašamo v telo.

    Izdelki linije SPAR Vital so oblikovani z mislijo na to, da telesu ponudijo tisto, kar zares potrebuje. Med njimi tako najdemo takšne, ki imajo višjo vsebnost prehranskih vlaknin in drugih pomembnih hranil, hkrati pa vsebujejo manj dodanih sladkorjev, nasičenih maščob in soli. Ker so vsi izdelki opremljeni tudi s pregledno embalažo, lahko hitreje in lažje izberemo tiste, ki podpirajo zdrav življenjski slog.

    V liniji SPAR Vital trenutno lahko najdemo 65 izdelkov. Ti izdelki so posebno bogati z vitamini in mineralnimi snovmi, ki jih telo potrebuje dan za dnem. Njihova raznolikost omogoča, da vsak, ki se želi zdravo prehranjevati, najde kaj zase. Celotno linijo prehranskih izdelkov SPAR Vital lahko raziščete TUKAJ.

    Kako v trgovini prepoznamo izdelke SPAR Vital

    V pomoč so nam lahko jasni vizualni elementi, saj imajo vsi izdelki SPAR Vital enotno embalažo, na njih pa je napis »SPAR Vital«. Prav tako so na sprednji strani embalaže jasno označene prehranske prednosti, kot so »vir vlaknin«, »vsebnost železa, kalcija«, »brez dodanega sladkorja« ali »malo maščob«. Embalaža vključuje tudi t. i. prehranski krog, ki potrošnika ne informira zgolj o zdravstvenih prednostih izdelka, temveč prikazuje tudi priporočljivo povprečno dnevno potrebo po energiji in hranljivih snoveh. Takšen sistem označevanja pomaga do bolj pregledne nakupovalne izkušnje in nas usmerja k premišljenim izbiram.

    FOTO: SPAR Slovenija
    FOTO: SPAR Slovenija

    Včasih že majhna sprememba pri izbiri živil lahko naredi veliko razliko. Zakaj se ne bi že danes začeli prehranjevati bolj zdravo in kakovostno? V spletni trgovini SPAR Online vas čaka raznolik nabor izdelkov iz linije SPAR Vital, ki podpirajo aktiven življenjski slog. Če pa raje nakupujete v živo, vas pester izbor čaka tudi v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR. Zdravje se začne pri izbiri, zato izberite pametno!

    Ne veste, kako začeti? Pripravili smo primer jedilnika, ki vam bo pomagal narediti naslednje korake do bolj uravnotežene prehrane.

    Zajtrk

    Ovseni kosmiči s sadjem in jogurtom:


    Malica

    Oreški


    Kosilo

    Zelenjavna enolončnica z lečo:


    Popoldanska malica

    Beljakovinski smuti s kolagenom:


    Večerja

    Tortilja z zelenjavo in piščancem:


    Pa dober tek!

    Zelenjavna enolončnica. FOTO: SPAR Slovenija
    Zelenjavna enolončnica. FOTO: SPAR Slovenija

    Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija

    Več iz teme

    SPAR SlovenijaŠirina izbireSpar VitalnakupovanjePrehranske oznake
