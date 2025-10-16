»Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

Neomejen dostop | že od 14,99€
Pri tem se je dobro zavedati, da veliko teh nasvetov in modnih diet ustvarja vtis, da je zdravo prehranjevanje zapleteno in zahtevno. Po mnenju mnogih strokovnjakov pa je preprostejše, kot se zdi; temelji na raznolikosti, zmernosti in izbiri kakovostnih živil. Pomembno je, da vsakodnevno posegamo po živilih z visoko hranilno vrednostjo, ki zagotavljajo raznolikost vitaminov, mineralov, vlaknin in beljakovin. To pomeni, da v prehrano vključimo čim več polnozrnatih žit, sadja, zelenjave ter dobrih virov beljakovin in maščob. Poznavanje teh osnov je prvi korak k boljši prehranski pismenosti, ki nam pomaga, da zavestno in premišljeno izberemo kakovostne prehranske izdelke, s katerimi bomo podprli svoje zdravje in dobro počutje.
Z vzpostavitvijo boljših prehranskih navad dolgoročno zmanjšujemo tudi tveganje za debelost in kronične bolezni. Hkrati pa s tem krepimo naravno odpornost telesa, izboljšujemo raven energije in splošno kakovost življenja.
Šest pravil zdravega prehranjevanja
Linija SPAR Vital – zaupanja vredni prehranski izdelki
Na prenatrpanem trgu živil je torej pogosto pravi izziv prepoznati izdelke, ki niso le modni, temveč tudi kakovostni. Takšni izdelki praviloma vsebujejo skrbno izbrane sestavine in imajo jasno označene hranilne vrednosti. S tem pa nam dajejo boljšo preglednost nad tem, kaj kupimo in vnašamo v telo.
Izdelki linije SPAR Vital so oblikovani z mislijo na to, da telesu ponudijo tisto, kar zares potrebuje. Med njimi tako najdemo takšne, ki imajo višjo vsebnost prehranskih vlaknin in drugih pomembnih hranil, hkrati pa vsebujejo manj dodanih sladkorjev, nasičenih maščob in soli. Ker so vsi izdelki opremljeni tudi s pregledno embalažo, lahko hitreje in lažje izberemo tiste, ki podpirajo zdrav življenjski slog.
V liniji SPAR Vital trenutno lahko najdemo 65 izdelkov. Ti izdelki so posebno bogati z vitamini in mineralnimi snovmi, ki jih telo potrebuje dan za dnem. Njihova raznolikost omogoča, da vsak, ki se želi zdravo prehranjevati, najde kaj zase. Celotno linijo prehranskih izdelkov SPAR Vital lahko raziščete TUKAJ.
Kako v trgovini prepoznamo izdelke SPAR Vital
V pomoč so nam lahko jasni vizualni elementi, saj imajo vsi izdelki SPAR Vital enotno embalažo, na njih pa je napis »SPAR Vital«. Prav tako so na sprednji strani embalaže jasno označene prehranske prednosti, kot so »vir vlaknin«, »vsebnost železa, kalcija«, »brez dodanega sladkorja« ali »malo maščob«. Embalaža vključuje tudi t. i. prehranski krog, ki potrošnika ne informira zgolj o zdravstvenih prednostih izdelka, temveč prikazuje tudi priporočljivo povprečno dnevno potrebo po energiji in hranljivih snoveh. Takšen sistem označevanja pomaga do bolj pregledne nakupovalne izkušnje in nas usmerja k premišljenim izbiram.
Včasih že majhna sprememba pri izbiri živil lahko naredi veliko razliko. Zakaj se ne bi že danes začeli prehranjevati bolj zdravo in kakovostno? V spletni trgovini SPAR Online vas čaka raznolik nabor izdelkov iz linije SPAR Vital, ki podpirajo aktiven življenjski slog. Če pa raje nakupujete v živo, vas pester izbor čaka tudi v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR. Zdravje se začne pri izbiri, zato izberite pametno!
Ne veste, kako začeti? Pripravili smo primer jedilnika, ki vam bo pomagal narediti naslednje korake do bolj uravnotežene prehrane.
Zajtrk
Ovseni kosmiči s sadjem in jogurtom:
Malica
Oreški
Kosilo
Zelenjavna enolončnica z lečo:
Popoldanska malica
Beljakovinski smuti s kolagenom:
Večerja
Tortilja z zelenjavo in piščancem:
Pa dober tek!
Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija