Manekenka Bar Refaeli priznala utajo davkov

Svojo manekensko kariero je začela pri enajstih letih, že pri petnajstih pa se je pojavila v izraelskem modnem katalogu Castro.

FOTO: Promocijsko gradivo

Ena najbolj znanih izraelskih manekenk, prva Izraelka v reviji Sports Illustrated, je priznala utajo davkov. Utajila je skoraj deset milijonov dolarjev (skoraj osem milijonov evrov). Izraelsko sodišče je petintridesetletnico danes obsodilo na devet mesecev družbenokoristnega dela, njena mama in agentka Zipi, ki je pri utaji sodelovala, pa bo 16 mesecev preživela v zaporu. Poleg plačila vseh davkov, ki sta jih dolžni državi, bosta Refaelijevi plačali tudi 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) kazni.Kljub škodi, ki jo je zaradi tožbe utrpel njen ugled, Bar Refaeli ostaja ena najpomembnejših osebnosti Izraela. Vzgojena na ranču na podeželju je svojo manekensko kariero začela pri enajstih letih, že pri petnajstih pa se je pojavila v izraelskem modnem katalogu Castro. Po letu 2000 je bila izbrana za obraz modne linije Renaur, kmalu zatem so se njene slike pojavile tudi v francoski reviji Elle. Uspeh je Refaelijeva utrdila s pogodbami z modnima hišama Ralph Lauren in Victoria's Secret, slavo pa ji je prineslo tudi razmerje z igralcem Leonardom DiCapriom. Njuno razmerje se je končalo po štirih letih (2009), manekenka pa je danes poročena in ima tri otroke. Lani je v Tel Avivu vodila Evrovizijo.Refaelijeva je bila utaje davkov obtožena lani, zatem ko je več let trdila, da za obdobje od 2009 do 2012 državi ni dolžna prikazati svojih dobičkov, saj je večino koledarskega leta preživela zunaj matične domovine. Tožilci ji niso verjeli, prav tako pa niso upoštevali njenih trditev, da sta bila z Leonardom DiCapriom »družinska enota« s stalnim naslovom v ZDA. Refaelijeva naj bi sicer s priznanjem krivde, s katerim je prejela milejšo kazen, dokazala, da se davkom ni izogibala namerno.