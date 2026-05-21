Smrt ustanovitelja Manga: od forenzičnih sledi do družinskih zamer

Skoraj leto in pol po smrti ustanovitelja modne verige Mango Isaka Andica se je preiskava okoliščin njegovega padca v gorovju Montserrat znova znašla v središču pozornosti španske javnosti. Katalonska policija je v torek aretirala njegovega sina, 45-letnega Jonathana Andica, in ga privedla pred preiskovalno sodnico v Martorellu. Sodišče ga obravnava kot preiskovanca oziroma osumljenca v preiskavi očetove smrti, po zaslišanju pred preiskovalno sodnico pa je bil izpuščen ob plačilu milijona evrov varščine. Jonathan Andic zanika odgovornost, družina pa zatrjuje, da bo postopek dokazal njegovo nedolžnost.

Isak Andic, ustanovitelj blagovne znamke oblačil Mango, je umrl 14. decembra 2024, star 71 let, potem ko je padel približno sto metrov globoko s pečine v gorskem parku severno od Barcelone. Policija je dogodek sprva obravnavala kot nesrečo, zdaj pa menda obstaja »dovolj dokazov, da se smrt ne šteje za nesrečo in da je bil Jonathan Andic aktivno udeležen v očetovi smrti«.

Urbana eleganca Mango je ena najprepoznavnejših španskih modnih verig, ki jo je leta 1984 v Barceloni ustanovil Isak Andic. Podjetje se je iz lokalne katalonske zgodbe razvilo v mednarodno znamko z močno prisotnostjo v Evropi in drugod po svetu, čeprav po obsegu ostaja manjše od Zare, paradne znamke skupine Inditex. Mango se je v primerjavi z Zaro profiliral nekoliko bolj v smeri urbane, dostopne elegance, zlasti v ženski modi, pozneje pa tudi z razvojem linij za moške, otroke in dom.

Jonathan Andic je najstarejši od treh otrok Isaka Andica. Policiji je povedal, da je hodil pred očetom, ko je zaslišal zvok drsečih skal, se obrnil in videl, da je oče padel. Po pisanju britanskega BBC pa je bilo menda v njegovih pričanjih več protislovij.

Preiskovalci menijo, da bi bil zdrs na mestu, kot ga je opisal, malo verjeten. Moška sta bila namreč na razmeroma nezahtevni poti. Sumijo tudi, da se odtis stopala na kraju, kjer naj bi padel, ni ujemal z zdrsom in padcem. Prav tako menijo, da položaj telesa in poškodbe niso skladni z nenamernim padcem.

Forenzično poročilo je ugotovilo, da je bilo videti, »kot da bi se sam spustil po toboganu z nogami naprej«. Poseben sum so vzbudili tudi trije Jonathanovi obiski kraja padca, ki naj bi kazali na »načrtovanje in preučevanje kraja«. Po sinovem pričanju se je oče ustavil, da bi fotografiral, toda ko so policisti preiskali truplo, so v njegovem žepu našli telefon, ki je bil uporabljen le na začetku pohoda.

Jonathan Andic je najstarejši od treh otrok Isaka Andica. Dolga leta je imel pomembno vlogo v podjetju Mango, med drugim je približno 17 let vodil linijo moških oblačil Mango Man. FOTO Lluis Gene/AFP

V slabem odnosu

Preiskovalci preučujejo tudi širše okoliščine smrti in morebiten motiv. V zadnjih dveh desetletjih je bil obtoženi kot prvorojenec tesno vključen v razvoj podjetja Mango, zlasti v linijo moških oblačil. Trenutno si skupaj z mlajšima sestrama deli nadzor nad holdingom, ki ima 95-odstotni delež v podjetju Mango.

Kot piše Reuters, je bil sin z očetom v slabem odnosu, za kar naj bi bila kriva njegova obsedenost z denarjem. Očeta naj bi celo prosil za dediščino, ko je bil ta še živ. V sporočilih na whatsappu je večkrat izrazil občutke sovraštva in zamere, misli na smrt, za svojo situacijo pa krivil očeta. V sodnem nalogu je zapisano, da je Jonathan Andic želel najti način, kako prejeti dediščino, dokler je bil njegov oče še živ, ali pa »da preneha obstajati«.

Priče so sodnici povedale, da del zamere izvira iz dogodkov leta 2015, ko je Isak Andic sinu predal več odgovornosti v podjetju Mango, nato pa si premislil, kar naj bi v sinu povzročilo krizo tako na profesionalni, osebni kot družinski ravni.

Jonathan Andic je sredi leta 2024 tudi odkril, da oče načrtuje spremembo oporoke, da bi ustanovil fundacijo za pomoč ljudem v stiski. Poskušal se je spraviti z njim in ga 14. decembra povabil na pohodniški izlet, da bi se pogovorila na samem.

Primer je v Španiji pritegnil izjemno pozornost ne le zaradi slovesa Manga, temveč tudi zaradi vprašanj o nasledstvu v eni najuspešnejših katalonskih poslovnih zgodb. Za zdaj ostaja v fazi preiskave. Sodišče bo moralo tako še odločiti, ali je dokazov dovolj za nadaljnji kazenski postopek oziroma morebitno formalno obtožbo.