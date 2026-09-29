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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Manifestacija je aktiven proces kreacije

    Manifestacija ni samo to, da vemo, kaj si želimo. Ni samo vizualizacija, afirmiranje, meditacija ali delo na telesu in svoji energiji.
    Tjaša Dorelay FOTO: tjasadorelay.com
    Galerija
    Tjaša Dorelay FOTO: tjasadorelay.com
    Promo Delo
    29. 9. 2026 | 08:44
    12:32
    A+A-

    Manifestacija je aktiven proces kreacije.

    To pomeni, da začnemo delati konkretne premike in korake v svojem življenju, s katerimi se približujemo resničnosti, ki jo želimo ustvariti. Ne čakamo, da se bo življenje najprej spremenilo in bomo potem postali drugačni mi. Prvi premik naredimo sami.

    Bistvo manifestacije je pravzaprav zelo preprosto:

    Svojo največjo vizijo življenja začnemo manifestirati takrat, ko že v sedanjosti postajamo oseba, ki to življenje živi.

    Kdo je naš prihodnji jaz?

    Ko imamo jasno vizijo tega, kar želimo manifestirati, se lahko vprašamo:

    Kdo je moj prihodnji jaz, ki ima to manifestacijo že uresničeno?

    Kako razmišlja? Kako se počuti? Kakšne odločitve sprejema? Kaj počne vsak dan? Česa ne tolerira več? Čemu reče DA in čemu NE?

    Kako skrbi za svoje telo? Kako ravna s svojim časom, energijo in denarjem? Kakšne odnose izbira? Kako se odzove, ko se pred njim pojavi priložnost?

    Nato začnemo to osebo utelešati že danes. Ne čakamo, da se najprej spremeni zunanja resničnost, da bi se lahko spremenili mi. V sedanjosti začnemo živeti vibracijo svojega prihodnjega jaza.

    To pa ne pomeni samo, da se poskušamo počutiti, kot da je vse, kar si želimo, že naše. Pomeni, da začnemo sprejemati odločitve in delati stvari, ki so skladne z osebo, ki to resničnost že živi.

    Naša vibracija se izraža skozi naše odločitve

    Tjaša Dorelay, medij in moderni orakelj, pri svojem delu pogosto poudarja misel: »Tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo.«

    Vibracije pri tem ni treba razumeti samo kot nekaj, kar občutimo med meditacijo ali energijskim delom. Kaže se tudi skozi način, kako živimo. Kaže se v tem, kakšne misli izbiramo, kako skrbimo za svoje telo, kakšne odnose dovoljujemo v svojem življenju, kam usmerjamo svojo pozornost, kaj toleriramo in predvsem kakšne odločitve sprejemamo.

    Naša notranja naravnanost in naše vsakodnevne izbire tako niso ločene druga od druge.

    Meditacija, delo s telesom, energijske prakse ali kanaliziranje nam lahko pomagajo jasneje prepoznati svojo vizijo, opaziti stare vzorce in se povezati z verzijo sebe, ki želimo postati.

    Toda notranji uvid potrebuje tudi zunanji premik.

    Notranja sprememba potrebuje akcijo.

    Ne čakajte na popoln trenutek, ampak že danes postanite aktivni kreator svojega življenja. FOTO: tjasadorelay.com
    Ne čakajte na popoln trenutek, ampak že danes postanite aktivni kreator svojega življenja. FOTO: tjasadorelay.com

    Največja napaka pri manifestiranju je pasivno čakanje

    Veliko ljudi manifestacijo razume tako, da moramo vedeti, kaj si želimo, si to čim bolj živo predstavljati in nato čakati, da nam življenje želeno resničnost nekega dne dostavi.

    Toda manifestacija zahteva tudi aktivacijo.

    Postati moramo oseba, ki je sposobna živeti, sprejeti in obdržati resničnost, ki jo želimo ustvariti. Če si želimo drugačnega življenja, se mora nekaj začeti spreminjati tudi v načinu, kako živimo danes.

    Včasih je sprememba velika. Velikokrat pa gre za majhen korak. En telefonski klic. Eno poslano e-sporočilo. Ena postavljena meja. En trening. En pogovor, ki ga že dolgo odlašamo. Ena objavljena ponudba.

    En »ne« nečemu, kar ni več skladno z nami. Ali en »da« priložnosti, ki bi jo naša prejšnja verzija iz strahu zavrnila.

    Manifestacija se začne premikati, ko se začnemo premikati tudi mi.

    Če želimo zdravo in fit telo

    Če si želimo zdravo in fit telo, ne čakamo na trenutek, ko bomo nekoč dovolj motivirani in disciplinirani. Že danes začnemo postajati oseba, ki skrbi za svoje telo. Gibamo se. Izbiramo hrano, ki nas podpira. Poskrbimo za dovolj vode, spanja in regeneracije. Poslušamo svoje telo in se držimo obljub, ki jih damo sami sebi.

    Telo je pomemben del procesa manifestacije, saj prav skozi svoje fizično telo živimo življenje, ki ga ustvarjamo.

    Skrb zase zato ni nekaj, kar bomo začeli početi šele takrat, ko bo naše življenje videti tako, kot si želimo.

    Skrb zase je eden od načinov, kako že danes postajamo oseba, ki lahko takšno življenje živi.

    Če želimo manifestirati obilje

    Če si želimo obilje, se vprašajmo, kako živi naša verzija, ki ima zdrav odnos z denarjem in zna ustvarjati obilje. Morda začnemo bolj zavestno upravljati svoj denar. Pogledamo svoje finance, namesto da se jim izogibamo. Začnemo razvijati svoje znanje, ustvarjati nove priložnosti in ceniti svoje delo. Morda pošljemo ponudbo, začnemo projekt ali naredimo korak, ki ga že mesece odlašamo.

    Pri tem ne gre za to, da zapravljamo denar, kot da smo že bogati, in temu rečemo manifestiranje.

    Gre za to, da začnemo sprejemati odločitve osebe, ki zna obilje ustvariti, sprejeti in ohraniti.

    Utelešanje prihodnjega jaza namreč ne pomeni pretvarjanja, da je naša trenutna resničnost drugačna, kot je. Pomeni, da začnemo trenutno resničnost spreminjati iz identitete osebe, ki ve, kam želi iti.

    Če želimo ljubezen in zdrav partnerski odnos

    Če si želimo ljubezen in zdrav partnerski odnos, ne čakamo samo na osebo, ki bo nekega dne prišla in spremenila naše življenje. Začnemo postajati oseba, ki je pripravljena na odnos, kakršnega si želi. Postavljamo zdrave meje. Ne sprejemamo več drobtinic. Jasno komuniciramo svoje potrebe. Gremo med ljudi. Dovolimo si biti videni.

    Predvsem pa začnemo sebi dajati tisto spoštovanje, varnost in ljubezen, ki jih pričakujemo tudi od partnerja.

    Kaj bi izbrala verzija mene, ki že živi ljubezen, kakršno si želim?

    In nato začnemo te izbire prenašati v svoje sedanje življenje.

    Če želimo uspešno kariero ali svoj posel

    Če si želimo uspešno kariero ali svoj posel, ne čakamo, da se bomo nekega dne počutili popolnoma pripravljeni.

    Kaj bi danes naredila moja uspešna verzija?

    Bi poslala to e-pošto? Objavila ponudbo? Poklicala potencialno stranko? Se naučila nove veščine? Postavila višjo ceno? Končno pokazala svoje delo svetu?

    In naredimo naslednji korak.

    Ni treba, da danes vidimo celotno pot.

    Videti moramo samo naslednji korak in biti pripravljeni, da ga naredimo.

    Če želimo postati bolj samozavestni

    Tudi samozavesti ne manifestiramo tako, da čakamo, da bo strah najprej popolnoma izginil. Začnemo delati stvari, ki jih počne samozavestna verzija nas. Povemo svoje mnenje. Postavimo mejo. Sami odidemo na dogodek. Objavimo vsebino. Rečemo ne. Rečemo da priložnosti, ki nas nekoliko prestraši.

    Dovolimo si zavzeti prostor.

    Ne potrebujemo najprej popolne samozavesti, da lahko naredimo samozavesten korak. Včasih je prav ta korak tisti, skozi katerega samozavestnejša verzija nas sploh nastane.

    Tako manifestacija postane nekaj, kar živimo, in ne samo nekaj, o čemer razmišljamo.

    Kamor usmerjamo pozornost, tja usmerjamo energijo

    Ko začnemo utelešati svoj prihodnji jaz, postane pomembno tudi vprašanje, kam vsak dan usmerjamo svojo energijo.

    Tjaša Dorelay pri svojem delu poudarja tudi načelo: »Kamor je usmerjena tvoja pozornost, tja potuje energija.«

    Zato je koristno opazovati, s čim hranimo svoj notranji svet. Katere vsebine spremljamo? S kakšnimi ljudmi preživljamo čas? Katere pogovore vedno znova ponavljamo? Katere situacije nas konstantno praznijo? Katere obveznosti sprejemamo samo zato, ker težko rečemo ne?

    In na drugi strani: kaj nas napolni, navdihne in spomni na to, kdo želimo postati?

    Del utelešanja prihodnjega jaza je tudi odločitev, česa v svojem življenju ne bomo več tolerirali.

    Svoje energije ne usmerjamo samo skozi meditacijo in druge notranje prakse. Usmerjamo jo tudi skozi svoje meje, navade, okolje, odnose in vsakodnevne odločitve.

    Študija Čuječni možgani in regulacija čustev pri motnjah razpoloženja (angl. The mindful brain and emotion regulation in mood disorders), objavljena v reviji Canadian Journal of Psychiatry, dokazuje, da usmerjanje pozornosti v sedanji trenutek izboljša čustveno regulacijo in poveča toleranco do negativnih dražljajev.

    Notranje delo potrebuje zunanjo akcijo

    Naše telo, misli in energija so pomemben del procesa. Toda manifestacija se ne konča pri notranjem delu. Notranja sprememba potrebuje tudi zunanjo akcijo.

    Ko spremenimo svojo notranjo identiteto in začnemo iz nje sprejemati drugačne odločitve, se začne spreminjati tudi način, kako se premikamo skozi življenje. Opazimo druge priložnosti. Postavljamo drugačne meje. Drugače uporabljamo svoj čas. Sprejemamo drugačne odločitve. Naredimo korake, ki jih prejšnja verzija nas ni naredila.

    Prav skozi te korake začne naša nova resničnost dobivati konkretno obliko.

    Zato manifestacija ni samo razmišljanje o prihodnosti.

    Manifestacija je utelešanje prihodnosti v sedanjosti.

    Kaj bi danes naredil naš prihodnji jaz?

    Manifestacija je proces, v katerem mi začnemo hoditi naproti svojemu prihodnjemu življenju. FOTO: tjasadorelay.com
    Manifestacija je proces, v katerem mi začnemo hoditi naproti svojemu prihodnjemu življenju. FOTO: tjasadorelay.com

    Pri vsaki manifestaciji se lahko vprašamo:

    Če bi bila moja želena resničnost že moja – kdo bi bila jaz?

    Kako bi živela? Kako bi razmišljala? Kaj bi izbirala? Čemu bi rekla da in čemu ne? Česa ne bi več tolerirala? Kako bi skrbela zase? Kako bi ravnala s svojim časom, telesom, energijo, odnosi in denarjem?

    In predvsem: Kaj bi danes naredila drugače?

    Nato ne čakamo na popoln trenutek. Izberemo eno stvar in naredimo en konkreten korak kot ta verzija sebe že danes. Morda bo ta korak zelo majhen. To ni pomembno. Pomembno je, da je skladen s smerjo, v katero želimo iti.

    Manifestacija ni pasivno čakanje, da naše prihodnje življenje pride do nas.

    Manifestacija je proces, v katerem mi začnemo hoditi naproti svojemu prihodnjemu življenju.

    In z vsakim korakom postajamo oseba, ki ga je pripravljena živeti.

    Več o pristopu Tjaše Dorelay in njenem delu na področju manifestacije je na voljo na njeni spletni strani.

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    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    DOBRODELNI TEK

    Je ta šport primeren za vas?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
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    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
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