Mansarda v Ljubljani: edinstvena prenova

Prenovo so odlično izkoristili za to, da so s strešnimi okni vanj vnesli veliko naravne svetlobe! Dejansko ima strop pogosto neizkoriščen oblikovalski potencial, saj mnogi nanj niti ne pomislijo. Kaj, ko bi ga tudi vi odprli in iz njega naredili peto steno, kot je to uspelo tukaj? Okrasili so ga z medeninastimi dizajnerskimi svetilkami in celostno podobo zaokrožili z naravno barvo masivnih lesenih tramov.A če boste strop takole izkoristili, naredite to premišljeno: strešna okna izpolnjujejo svoje poslanstvo najbolj popolno šele takrat, ko ne zajemajo le naravne svetlobe, ampak omogočajo, da kaj lepega zajame tudi vaš pogled na okolico.