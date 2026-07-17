Marelična marmelada: zakaj je na vsako vprašanje toliko različnih odgovorov?

Marelična marmelada je očitno precej bolj zapletena reč, kot se zdi na prvi pogled. V kuharskih knjigah, na spletnih portalih in med nasveti izkušenih gospodinj se na skoraj vsako vprašanje najdeta vsaj dva, pogosto pa kar pet popolnoma različnih odgovorov. In kar je najbolj zanimivo: vsak je napisan tako, kot da je samo ta eden in edini pravi.

Ali marelice pred kuhanjem olupiti ali pustiti kožico? Je bolje uporabiti povsem zrele ali nekoliko manj zrele plodove? Kako doseči, da bo marmelada ohranila lepo oranžno barvo in ne bo porjavela? Zakaj se včasih med kuhanjem pojavijo prosojne, skoraj plastične nitke, ki se potem neprijetno zatikajo med zobmi? Ali je treba peno med kuhanjem sproti pobirati ali je povsem neškodljiva? Koliko časa sploh kuhati marmelado – čim krajši čas ali dolgo, da se zgosti? Je sladkor bolje dodati takoj na začetku ali šele proti koncu kuhanja? In koliko naj ga bo: kilogram na kilogram sadja, polovico manj ali pa marmelado skuhati skoraj brez sladkorja? Koliko želirnega sredstva potrebuje kilogram marelic, da marmelada ne bo ne preredka ne pregosta? Je limonin sok nujen ali le priporočljiv? Je bolje uporabiti navadni sladkor, želirni sladkor ali pektin? Je marmelado bolje spasirati ali pustiti večje koščke sadja?

Marelična marmelada je očitno precej bolj zapletena reč, kot se zdi na prvi pogled. FOTO: Yana Kho/Shutterstock

In ko je kuhanje končano, dilem še zdaleč ni konec. Ali je kozarce treba sterilizirati v pečici, vreli vodi ali zadostuje pomivalni stroj? Je kozarce po polnjenju še vedno smiselno obračati na glavo ali je to le ostanek starih navad? Jih pokriti z odejo, da se počasi ohlajajo, ali jih pustiti na zraku? Koliko časa lahko marmelado hranimo in kako prepoznamo, da se je začela kvariti?

In odgovori? Kožico po eni teoriji pustite zaradi okusa in pektina, po drugi jo obvezno olupite za bolj žametno marmelado. Za lepo oranžno barvo nekateri priporočajo hitro kuhanje z limoninim sokom, drugi dodajanje sladkorja na koncu. Prosojne nitke naj bi povzročali pektin, vlakna, nezrelost ali predolgo kuhanje – odvisno od tega, koga vprašate. Peno eni vestno pobirajo, drugi menijo, da je največja nevarnost le za videz marmelade. Želirno sredstvo je za ene nepogrešljivo, za druge skoraj žalitev.

Prav zato priprava marelične marmelade ni le recept, ampak poletni obred drobnih skrivnosti, prepletenih z izkušnjami, okusom in srečo, zaradi katere se lahko iz enakih marelic rodi povsem drugačen končni izdelek, o katerem lahko potem razpravljajo različne generacije.