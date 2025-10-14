  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    TV namig: Margaret Thatcher, premierka, ob katere smrti je Britanija rajala

    Na TVS francoska oddaja o neuničljivi železni dami z glasbenimi uspešnicami njenega časa.
    Thatcherjeva je bila na čelu britanske vlade 11 let. FOTO: Promocijsko gradivo
    Thatcherjeva je bila na čelu britanske vlade 11 let. FOTO: Promocijsko gradivo
    Mateja Košir
    14. 10. 2025 | 05:00
    1:40
    Margaret Thatcher, neuničljiva železna dama

    TV SLO 2 v torek, 14. 10., ob 20.00

    Thatcher's Not Dead. Fr., 2022. Režija: Guillaume Podrovnik. Dokumentarna oddaja. 60 min.

    Margaret Thatcher, predsednica britanske vlade med letoma 1979 in 1990, je bila ena najvplivnejših političark 20. stoletja, a tudi ena najbolj osovraženih: ob njeni smrti leta 2013 je na ulicah britanskih mest rajalo na tisoče ljudi.

    Thatcherjeva je prišla na oblast sredi hude gospodarske krize, s katero se je spopadla s trdo in neusmiljeno konservativno politiko. Bila je goreča zagovornica neoliberalizma in privatizacije državnih podjetij, v zgodovino pa se je zapisala tudi zaradi nepopustljivih stališč med dolgotrajno stavko rudarjev, s katero so ti nasprotovali zaprtju premogovnikov.

    Poleg arhivskih posnetkov življenja v Veliki Britaniji v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja dokumentarec prinaša komentarje premierkinih privržencev in nasprotnikov ter odlomke iz glasbenih uspešnic tistega časa.

    Vikendov TV namigMargaret thatcherdokumentarectelevizija

