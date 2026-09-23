Margot Robbie ni več Margot Robbie

Avstralska igralka Margot Robbie (36) je po skoraj desetih letih zakona uradno spremenila svoj priimek. Po novem se imenuje Margot Elise Ackerley, pišejo britanski mediji, saj je prevzela priimek svojega moža, britanskega filmskega producenta Toma Ackerleyja.

Par se je poročil decembra 2016 na zasebni slovesnosti v Byron Bayu v Avstraliji. Spoznala sta se leta 2013 na snemanju filma Suite Française, kjer je bil Ackerley pomočnik režije. Leta 2014 sta skupaj s prijatelji ustanovila produkcijsko podjetje LuckyChap Entertainment, ki je sodelovalo pri številnih uspešnih filmih, med drugim pri Jaz, Tonya, Obetavno dekle in velikem filmskem hitu Barbie.

Pri filmu Barbie je Robbie nastopila kot igralka in producentka, po poročanju medijev pa naj bi za svojo vlogo in producentsko delo prejela približno 50 milijonov dolarjev. Par je oktobra 2024 dobil sina. Čeprav bo igralka v javnosti in filmskem svetu najverjetneje še naprej uporabljala ime Margot Robbie, je njeno uradno ime zdaj Margot Elise Ackerley. Pri poslovnih zadevah naj bi uporabljala možev priimek Ackerley.

Margot Robbie je za svoje igralske in producentske dosežke prejela številne nagrade in bila med drugim trikrat nominirana za oskarje, štirikrat za zlate globuse in sedem nagrad BAFTA. Velja za eno najbolj prepoznavnih in uspešnih avstralskih igralk svoje generacije. Znana je predvsem po vlogah v filmih Volk z Wall Streeta, Jaz, Tonya, Bilo je nekoč … v Hollywoodu in Barbie. Kritiki pri njeni igri pogosto poudarjajo njeno igralsko raznolikost in izraznost.