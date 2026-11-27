Sneg je v teh dneh poskrbel za dober uvod v za mnoge najlepši čas v letu, v katerem ne manjka prazničnih lučk. Zdi se, da nekatera mesta tekmujejo, kdo bo svetil bolj močno. V štajerski prestolnici – Mariboru – so že v četrtek prižgali kar 45 kilometrov prazničnih lučk, s čimer so bili prvi med večjimi mesti, danes pa se bo množica zbrala v centru prestolnice Slovenije, kjer bodo prižgali več kot 50 kilometrov luči in več kot 800 svetlobnih teles. S tem se začne tudi praznični program December v Ljubljani.

Letošnja umetniška zasnova Urbana Modica nosi naslov Kaos. V redu. Navdih črpa iz vesolja, molekul in zakonitosti narave. Okrasitev dopolnjuje 89 zelenih dreves. Modic je, kot je razvidno s spletne strani občine, navdih našel v ideji, da se tudi v navideznem kaosu skrivajo red, vzorci in zakonitosti, ki jih lahko prepoznamo v vesolju, naravi, umetnosti, arhitekturi in družbi. Svetlobne kompozicije bodo upodabljale molekule, kristalne strukture, zlati rez in različne oblike življenja.

V mestih se v prazničnem času zvrsti na stotine dogodkov, koncertov in drugih prireditev. Poleg tega mesta ponujajo stojnice – z gostinsko in darilno ponudbo. Danes se bodo poleg Ljubljane lučke prižgale tudi v Škofji Loki, v Krškem, Piranu in Portorožu.

Jutri jih bodo prižali na Krekovem trgu v Celju, s čimer se bo začelo Pravljično Celje. Prav tako bodo jutri zasvetile v Novi Gorici, na Bledu, v Kranjski Gori. V nedeljo jih bodo med drugim prižgali v Kamniku in Velenju. Kranj bo mesto osvetlil 3. decembra na Prešernov rojstni dan, kar nekaj mest bo lučke prižgalo na Miklavžev večer 5. decembra, in sicer v Kopru, Novem mestu, Kočevju. Med zadnjimi – na 6. december – pa bo bo zasvetilo v Tržiču in v Laškem.

Sicer pa so bili med najzgodnejšimi v Arboretumu Volčji potok, kjer so lučke prižgali že 20. novembra, med zanimivejšimi pa so tudi lučke v Mozirskem gaju – kjer jih je kar 2,3 miijona.

V Londonu so z lučkami začeli že pravzaprav tik za nočjo čarovnic. Na Leicester Squareu so se prižgale že 1. novembra, sledile so nakupovalne ulice, kjer so praznične luči prižgali do sredine novembra. Trafalgar Square pa bodo osvetlili 3. decembra 2026.

Pariz, mesto luči, se je v prazničnih lučeh zasvetil 22. novembra. Luči je prižgala igralka Cate Blanchett, napeljane so čez več 400 dreves.

Mesto luči je postalo še svetlejše že 22. novembra. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Na Dunaju so praznične luči slovesno prižgali 13. novembra, ma 31 metrov visoki in več kot 200 let stari smreki je zasvetilo 2000 lučk, drevo pa krasi tudi približno tisoč rdečih in zlatih krogel.

Dunaj, Avstrija. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

New York: 400-kilogramska zvezda s tremi milijoni kristalov Swarovski

V New Yorku bodo luči na znamenitem božičnem drevesu pred Rockefellerjevim centrom prižgali 2. decembra. Približno 75 let staro in 23 metrov visoko smreko bo krasilo več kot 50.000 barvnih led lučk, na vrhu pa bo zasijala več kot 400 kilogramov težka zvezda s tremi milijoni kristalov Swarovski. Po praznikih bodo les podarili dobrodelni organizaciji Habitat for Humanity, ki ga bo namenila gradnji domov, je razvidno s spletne strani organizatorjev.

V Vatikanu bodo med poznejšimi, božično drevo bodo slovesno prižgali 7. decembra. Kot je poročal Vatican News, bodo luči prižgali otroci, ki se zdravijo na onkoloških oddelkih italijanskih bolnišnic. Jelka je visoka kar 24 metrov in tehta 7,5 tone, krasilo jo bo več kot 50.000 led lučk in keramični okraski, ki so jih izdelali otroci med terapevtskimi delavnicami. Pri izdelavi letošnjih jaslic so sodelovali tudi zaporniki.

Božično drevo je že na Trgu Svetega Petra v Vatikanu. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Še ena zanimiva zgodba v Italiji pa je v italijanskem mestu Gubbiu. Na isti dan, ko bo v Vatikanu zasvetilo božično drevo, bodo prižgali največje svetlobno božično drevo na svetu, ki ga prostovoljci na pobočju gore Ingino postavljajo že od leta 1981. Več kot 750 metrov visoko in 450 metrov široko instalacijo sestavlja na stotine barvnih luči, povezanih s 7,5 kilometra električnih kablov, na vrhu pa žari zvezda s površino več kot tisoč kvadratnih metrov. Drevo, simbol miru in solidarnosti, bo osvetljeno do 10. januarja 2027, je razvidno s spletne strani.

V Tokiu bodo gorele vse do valentinovega

V Tokiu na Japonskem so v predelu Marunouchi luči prižgali 12. novembra, svetile pa bodo vse do valentinovega, ponekod celo do konca Februarja.

Ena najbolj prepoznavnih prazničnih osvetlitev v Južni Ameriki je v kolumbijskem Medellínu, kjer bodo danes prižgali 11,5 milijona led lučk. Kljub izjemnemu obsegu okrasitve bo po navedbah mestnih oblasti praznična razsvetljava v 46 dneh porabila toliko električne energije, kolikor je celotno mesto porabi v zgolj 14 minutah ob največji obremenitvi električnega omrežja. Luči bodo svetile do 11. januarja, vsak dan od 18. ure do polnoči.

Razsvetljavo nameščali že sredi poletja

V španskem Vigu so praznično razsvetljavo začeli nameščati že 29. julija, sredi poletne turistične sezone. Več kot 12 milijonov led lučk, razporejenih po 500 ulicah, so prižgali 14. novembra. Mesto za letošnjo praznično razsvetljavo v okviru večletne pogodbe namenja približno 2,4 milijona evrov.