Maribor znova med mesti z vzorno skrbjo za drevje

Mestna občina Maribor ostaja nosilka naziva svetovno mesto dreves, ki sta ga podelili Fundacija Arbor Day in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Priznanje, ki ga je Maribor prvič prejel za leto 2024, je bilo mestu podaljšano tudi za leto 2025, kar po navedbah občine potrjuje dolgoročno in sistematično skrb za mestno drevje.

Naziv svetovno mesto dreves (Tree Cities of the World) temelji na izpolnjevanju petih ključnih standardov, med katerimi so jasno določena odgovornost za upravljanje dreves, urejena pravila in strokovne smernice, redno spremljanje stanja drevesnega fonda, zagotovljena sredstva za upravljanje ter aktivno vključevanje javnosti skozi ozaveščanje in praznovanje pomena dreves, so sporočili z občine.

Da Maribor svojo zavezanost zelenemu razvoju ne le ohranja, temveč jo še nadgrajuje, potrjujejo tudi letošnje zasaditve. V zimskem in zgodnjespomladanskem obdobju letošnjega leta so na različnih lokacijah po mestu zasadili 275 mladih dreves, 2880 trajnic, 53 večjih grmovnic ter dodatnih 700 grmovnic na Trgu Borisa Kidriča. Med pomembnejšimi lokacijami zasaditev so Čufarjeva ulica, Kneza Koclja, Lent ter območja avtobusnih postajališč.

V spomladanskem obdobju načrtujejo zasaditev še najmanj 150 dreves. »Dodatno smo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije pridobili 150 lip, ki jih bomo delno razdelili mestnim četrtim in šolam v okviru čistilne akcije, s čimer spodbujamo tudi vključevanje lokalne skupnosti in krepitev zavedanja o pomenu dreves,« so pojasnili na občini.

»Priznanje svetovno mesto dreves potrjuje, da Maribor ni le mesto bogate zgodovine in kulture, temveč tudi mesto z jasno vizijo trajnostnega razvoja. S kontinuiranimi zasaditvami, strokovno nego obstoječih dreves in premišljenim načrtovanjem zelenih površin Mestna občina Maribor aktivno soustvarja kakovostno bivalno okolje za svoje prebivalce,« so še navedli v sporočilu za javnost.