»Satanistični« koncert v Zagrebu buri duhove

Slavni ameriški roker Marilyn Manson bo nocoj v okviru turneje nastopil v zagrebški Areni. Napoved koncerta je sprožila deljene odzive. Medtem ko nekateri njegov kontroverzni imidž razumejo kot del zabave ali premišljeno marketinško strategijo, drugi v njem prepoznavajo prikrita sporočila in simboliko, poroča Jutarnji list.

Pred koncertom se je med drugim oglasil frančiškan Ivo Rastočić iz šibeniške škofije. Po poročanju portala Međugorje news meni, da ne gre zgolj za glasbeni dogodek, temveč za prireditev z izrazitim ideološkim in duhovnim sporočilom. Po njegovih besedah lahko takšni nastopi prispevajo k normalizaciji vsebin, ki spodbujajo nasilje, destruktivnost in relativizacijo moralnih vrednot. Posebno pozornost bi bilo treba po njegovem nameniti vplivu takšnih vsebin na mlade.

FOTO: Mihai Barbu/Reuters

Danes 57-letni Manson, ki ga del javnosti dojema kot temačnega, bizarnega in provokativnega, nekateri pa celo kot satanista, je na Hrvaškem nastopil že pred približno dvajsetimi leti v okviru turneje Against All Gods. Tudi njegov tedanji koncert v Pulju je sprožil nasprotujoče si odzive ter zaskrbljenost dela javnosti, nekaterih združenj in cerkve. Pojavili so se pozivi k prepovedi nastopa, organizirane pa so bile tudi molitve za obiskovalce koncerta.

»Takšen scenarij me niti najmanj ne preseneča. Vsak moj koncert sproži podobne odzive, tako v Ameriki kot očitno tudi na Hrvaškem. Ljudje najlažje prepovejo tisto, česar se bojijo. Strah je človekov največji sovražnik. Neverjetno je, da se ljudje ustrašijo enega človeka, vendar to pomeni, da omajem njihova stališča o vsem, v kar verjamejo. V kaj torej sploh verjamejo? Očitno je njihova vera šibka,« je Manson pred koncertom dejal za prilogo Ekran časnika Večernji list. Dodal je, da mora umetnost po njegovem šokirati ter s tem spodbujati razmišljanje in preizpraševanje. »Če tega ni, ne vem, čemu sploh služi.«

FOTO: Thomas Peter/Reuters

Poleg glasbene kariere je polemike sprožalo tudi Mansonovo zasebno življenje. Pevca, čigar umetniško ime je sestavljeno iz imena filmske in popkulturne ikone Marilyn Monroe ter priimka serijskega morilca Charlesa Mansona, je več žensk obtožilo zlorab, tudi spolnih. O obtožbah je leta 2021 poročal tudi britanski Guardian. Med ženskami, ki so ga obtožile zlorabe, je bila tudi njegova nekdanja zaročenka, igralka Evan Rachel Wood, je poročal portal Deadline.