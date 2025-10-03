Marjan Šorli, arhitekt povojnega Kranja in mini vikendov

V nadaljevanju preberite:

Vrsta projektov za povojni Kranj, od generalnega ureditvenega načrta mesta, mestne slaščičarne in kavarne, mestne mesnice, nebotičnika, Prešernovega gaja do naselij Zlato polje, Vodovodni stolp in Planina, pa ureditev obale Blejskega jezera, samopostrežna restavracija Emona v Ljubljani, naselje za kmetijske delavce v Cvišlerjih pri Kočevju, tipske hiše in mini vikendi – vse to in še marsikaj drugega je ustvaril arhitekt Marjan Šorli, ki ga predstavlja prva v nizu razstav Predogled/Preview v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Njegova najljubša tema so bila prav zatočišča v naravi, vikend hišice, velike kot kupe vagona, kot jih je sam označeval. Leta 1946 je za kolega iz partizanov Andreja Ogrizka pri Golniku načrtoval majhno brunarico, ki pa je imela vse značilnosti njegovih poznejših najboljših zasnov za bližnje prijatelje ali družino. Njegova velika referenca pa je bilo romarsko prenočišče v župnišču pri sv. Primožu nad Kamnikom, ki ima v resnici značilnosti sodobne arhitekture. V nadaljevanju med drugim preberite tudi, zakaj njegovega vrtca Sonček na Planini na bi smeli porušiti.