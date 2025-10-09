Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

Marketplace Štajerska je nova spletna tržnica, sodobna digitalna platforma, ki povezuje domače ponudnike z vse Štajerske – od kmetij, rokodelcev, gostincev, vinarjev do ponudnikov turističnih doživetij. Na enem mestu združuje izdelke, doživetja in lokalne zgodbe, ki so edinstvene, avtentične in odkrivajo urbanaravne užitke – od mestnega utripa Maribora in Ptuja do naravne svežine Pohorja.

Gre za inovativni kanal, ki omogoča skupno promocijo destinacije Štajerske, neposredno spletno prodajo turističnih produktov in doživetij lokalnih ponudnikov ter njihovo aktivno vključevanje v digitalne promocijske in prodajne kanale.

Mestni stolp na Ptuju. FOTO: Stanko Kozel

Osrednje značilnosti platforme

Cilj platforme je ponudnikom olajšati pot do digitalnega trga ter hkrati obiskovalcem omogočiti enostaven dostop do najbolj pristnih štajerskih doživetij. Marketplace je zasnovan kot prodajna in promocijska platforma. Turističnim ponudnikom omogoča enostavno vključevanje v digitalne prodajne kanale, povečuje njihovo tržno prisotnost in spodbuja oblikovanje konkurenčnih, povezljivih in trajnostno naravnanih produktov.

Platforma omogoča obiskovalcem enostavno iskanje, raziskovanje in nakupovanje pristnih štajerskih urbanaravnih doživetij in produktov, vključno s kulinaričnimi izkušnjami, naravnimi in kulturnimi ogledi ter avtentičnimi lokalnimi izdelki.

Pot med krošnjami na Rogli. FOTO: arhiv Pot med krošnjami

Krepitev regijskega sodelovanja

Projekt se loteva ključnih strateških ciljev Slovenske turistične organizacije – digitalno in trajnostno preobrazbo turizma, povezovanje vodilnih destinacij ter komercializacijo raznolike ponudbe. Tako se krepi sodelovanje vodilnih destinacij Maribor – Pohorje, Ptuj in Rogla – Pohorje.

Vinski večeri pred Najstarejšo trto v Mariboru. FOTO: Klemen Golob

Štajerska se predstavlja kot celovito in raznoliko turistično območje. S tem ustvarja sinergijo med lokalnimi zgodbami in skupno vizijo regije kot celovite in raznolike turistične destinacije. Marketplace tako ni le platforma, temveč most med lokalnim in globalnim, med tradicijo in sodobnostjo.

Marketplace Štajerska je javno dostopen na povezavi: https://stajerska-shop.si/sl/trgovina

Sofinancirano s strani STO

