Rekordni dobiček kontroverznega hrvaškega glasbenika

Poslovanje hrvaškega glasbenika Marka Perkovića - Thompsona je v zadnjem letu doživelo izrazit preobrat. Njegovo podjetje MP-Ton, d. o. o., je ustvarilo 2,5 milijona evrov prihodkov in 1,9 milijona evrov dobička. Glede na leto 2024 je Thompsonov dobiček zrasel za 360 odstotkov, ko je podjetje ustvarilo okoli 541.000 evrov prihodkov in 384.000 evrov dobička, poroča Jutarnji list.

Po večletnem umiku iz javnosti zaradi sinovih zdravstvenih težav – menda je trpel zaradi srčnega popuščanja – se je pevec postopoma vrnil k nastopanju in leta 2024 nastopil v Dugopolju. Med koncerti, ki so prispevali k njegovemu finančnemu uspehu, izstopa veliki nastop na zagrebškem hipodromu, kjer se je zbralo okoli pol milijona obiskovalcev.

Thompson je edini lastnik in tudi direktor podjetja MP-Ton. Podjetje ima sedež na njihovem naslovu v Splitu in ima enega zaposlenega. Ustanovljeno je bilo leta 2006 in registrirano pod dejavnostjo snemanje in izdajanje glasbe. V preteklih letih je imelo bistveno nižje prihodke, in sicer leta 2023 59.700 evrov (dobiček 784 evrov), leto prej 120.700 evrov (dobiček 2800 evrov), leta 2021 pa je podjetje ustvarilo 95.000 evrov prihodka (dobiček 7100 evrov).

Obtožen utaje 1,2 milijona kun

Thompsona kljub sunkovitemu uspehu v zadnjem letu že dlje časa spremljajo različni škandali. V preteklosti je bil predmet postopkov zaradi davčnih nepravilnosti. Davčna uprava je leta 2007 Thompsona obtožila davčne utaje, pevec pa je zaradi ugotovitve tožil ministrstvo za finance. Tožbo je sodišče v Zagrebu leta 2014 zavrnilo. Znesek utajenega davka je znašal 1,2 milijona kun. Hrvaški mediji so poročali tudi, da so bile nekatere Thompsonove nepremičnine zgrajene brez primernih dovoljenj.

Thompsonovi koncerti so pogosto zaznamovani z ustaško simboliko in prepevanjem pesmi, ki poveličujejo omenjeno ideologijo. FOTO: Ante Cizmic/Cropix

Podobno uspešno leto so imeli tudi drugi glasbeni izvajalci na Hrvaškem. Severina Vučković je s svojim podjetjem ustvarila več kot dva milijona evrov prihodkov in milijon dobička, medtem ko je Maja Šuput doživela eno najboljših poslovnih let v svoji karieri. Njeno podjetje je ustvarilo okoli 900.000 evrov prihodkov in 360.000 evrov dobička. Med odmevnejšimi je tudi Jelena Rozga, ki je kmalu po ustanovitvi podjetja septembra lani ustvarila 706.600 evrov prihodkov ter 622.400 evrov dobička.